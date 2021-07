Juventud, con caras nuevas: sumó a Tomi Garro y a Agustín Herrera

Juventud no se relaja. Después de aplastar 4-0 en el clásico a Estudiantes, ahora sumó dos incorporaciones para darle un salto de calidad al plantel: llegaron Tomás Garro y Agustín Herrera. El primero, viejo conocido del club, arriba de Villa Dálmine a préstamo por seis meses. El segundo es un delantero que se inició en Racing de Córdoba, que viene de jugar en Deportivo Maipú de Mendoza y firmó contrato hasta diciembre de 2022.

Son dos muy buenas incorporaciones. Tomás Garro es un volante por izquierda que le puede dar mucho vértigo al equipo. Tiene mucha capacidad para romper líneas y muy buena pegada. El zurdo, que tuvo una gran temporada en Juventud y después emigró a Campana para jugar en Villa Dálmine, regresa a "El Bajo" para darle una bocanada de aire fresco a cada ataque del "Juve". Con Misael Sosa por la derecha y Tomás Garro por izquierda, el equipo de Alexis Matteo tendrá mucha capacidad para hacerse fuerte en el uno contra uno y romper por afuera.

Tenemos un muy buen plantel y un grupo bárbaro para pelear por el ascenso. Vengo ilusionado. Tomas Garro.

Agustín Herrera es un delantero interesante. El santiagueño debutó en Racing de Córdoba con Reinaldo "Mostaza" Merlo y después pasó a Maipú de Mendoza. Fue parte del proceso del ascenso a la Primera Nacional, pero como no tenía mucha continuidad, decidió venir a Juventud para tener minutos. Su 1,81 metro lo hacen un punta muy fuerte, pero que no es posicional. No es el típico referencia de área: le gusta salir, llevarse la marca, pivotear, estar en contacto con la pelota. Puede hacer una buena dupla con Damián de Hoyos.

A excepción del partido ante Estudiantes, Juventud tenía un gran déficit, que lo llevaba a otro inconveniente: la carencia de juego, que hacía que no le llegara la pelota a los de arriba. Con la incorporación de Garro, que le aportará desequilibrio por la banda, más la llegada de Herrera, que puede ser el socio de De Hoyos, el equipo corregirá estos problemas que evidenció hasta ahora.

Al hincha le digo que se quede tranquilo, que voy a brindar el ciento por ciento y voy a dejar todo en cada partido. Agustín Herrera.

"Llego muy ilusionado. En Villa Dálmine no estaba jugando y uno siempre quiere estar. Se dio la chance de regresar a Juventud y no lo dudé. Encontré un gran plantel que invita a la ilusión de pelear por el ascenso. Ojalá podamos hacer un gran campeonato para darle una alegría a la gente", dijo Tomás Garro, y ante la consulta sobre qué le pidió el entrenador, aseguró: "No charlamos mucho, pero me dijo que le gustan los equipos intensos".

Herrera también dejó sus sensaciones. Abandonó Maipú para venir a buscar minutos en Juventud. "Se contactaron conmigo, lo consulté con la familia, y ahí nomás armamos las valijas. Es un lindo desafío y quiero dejar todo para conseguir el objetivo".

En Juventud sueñan con los desbordes de Garro y las diagonales de Herrera. Después de la goleada en el clásico, el "Auriazul" no se durmió en los laureles y salió a buscar más jerarquía para su plantel. Llegaron un volante y un nueve. Y en los pasillos de "El Bajo" dicen que vendrá alguien más.