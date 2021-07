Andrada y Flores jugarán el Panamericano con la Selección

A Juan Pablo Andrada y a Giovanni Flores les brota la felicidad. Y no es para menos. Tras un arranque de año con un arduo entrenamiento y de luchar como pareja, el villamercedino y el puntano fueron citados por la Asociación de Pádel Argentino (APA) para integrar el equipo que representará al país en el Tercer Campeonato Panamericano Absoluto, torneo que se desarrollará del 25 al 28 de agosto en la ciudad de Tijuana, México. Sin lugar a dudas, un merecido premio por el sacrificio y esfuerzo realizado.

La convocatoria a la "celeste y blanca" llegó con base en el rendimiento logrado. Ambos vienen demostrando su potencial en los distintos certámenes en los que participan, y dejaron una muy buena imagen en el último selectivo de menores desarrollado en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz, en donde si bien cayeron en semifinales ante la dupla campeona en Sub 18 (Chozas- Mambrini), el juego les permitió convencer a los entrenadores para convertirse en una de las tres parejas que irán al Panamericano (se disputará en categoría mayores).

"Los que vamos al selectivo lo hacemos para clasificar al Mundial de Menores (a jugarse en Torreón, México, del 20 al 26 de septiembre). Cuando quedamos afuera me bajoneé, porque creo que no hicimos un mal torneo. Estábamos para llegar más lejos. Y de la nada me llegó esta noticia, que me alegró muchísimo", comentó con felicidad Juan Pablo.

Generalmente a esta competencia por selecciones suelen asistir los jugadores que actúan en el World Padel Tour o el APT Tour, pero con un calendario ajustado —en cuanto a torneos— la APA decidió darles una oportunidad a las mejores parejas de la Sub 18.

"No sé el nivel de las otras selecciones, pero Argentina siempre es candidata. Yo voy con muchas expectativas, a dar todo para poder ganar", dijo Juan Pablo, de 17 años, quien juega de drive.

A su lado, en la posición de revés, está Giovanni, quien tampoco ocultó su alegría por el llamado: "Estoy muy contento. Veníamos trabajando duro con Juampi y ahora hay que ver qué sale. La idea es ganar experiencia. Va a haber cruces muy lindos como para levantar el nivel y hacernos conocidos".

"Yo estaba viviendo en Villa Mercedes. Entrenábamos en doble turno, de lunes a sábado. Juntos hemos metido bastantes torneos, con grandes resultados", expresó Giovanni, de 17 años.

La dupla sanluiseña tiene en mente realizar una larga estadía en suelo azteca. La intención de ambos es afrontar el Panamericano y quedarse en México para jugar en septiembre el Open que se disputa en paralelo con el Mundial de Menores. En el caso de Giovanni la estancia será mucho más larga, hasta fines de 2021.

"Juampi se vuelve y yo me quedo cinco meses. Allá hay un amigo y la idea es dar clases y jugar torneos para sumar experiencia e ir el año que viene a España (World Padel Tour)", cerró Giovanni.