Joana Bolling: "Mi objetivo es llegar al Mundial"

"Lo peor ya pasó", repitió varias veces en la entrevista Joana Bolling, jugadora del Club Balonmano Elche de España y de la Selección argentina, quien sufrió "una lesión complicada: rotura de ligamentos cruzados y la raíz del menisco de la rodilla izquierda".

Fue operada el último 6 de mayo en Córdoba y luego inició la recuperación en San Luis, cerca de su familia. "Venía arrastrando dolor desde hacía varios meses. Me replanteaba: ‘¿Por qué ahora?’. Justo en el mejor momento de mi carrera y en la Selección, algo que había soñado siempre y por lo que había luchado. Pero después me di cuenta de que esas cosas no tienen respuesta. Somos deportistas y estamos expuestos a lesiones", subrayó sobre el difícil momento que debió afrontar.

Y continuó: "Pero miré para adelante, decidí operarme, venirme a Argentina y pasar este tiempo en San Luis, en mi casa, con mi familia y con la contención del Programa Deportes, que me brinda todo desde el primer día que pisé el país, tanto en la parte física como la psicológica y la económica. Estoy muy agradecida".

Hace una pausa y habla de sus afectos. "En este momento los necesitaba mucho. Hacía casi dos años que no venía a San Luis, entonces no tuve ninguna duda de que debía pasar este momento acá. Hacía mucho que no pasaba tanto tiempo con mi familia y lo estoy disfrutando".

A la hora de hablar del tiempo que demandará su recuperación, explicó: "Hace dos meses y 15 días de la cirugía, y creo que pasó lo más complicado, con dolor y demás. Al mes cuatro, cuatro y medio, empezaré a trotar; para volver a jugar son siete meses, más o menos. Todo depende de cada persona y de la evolución; pero esos son los tiempos. Ahora me estoy rehabilitando y manteniendo la cabeza firme y enfocada, y por volverme a España, a principios de agosto, para seguir la recuperación allá y empezar con la nueva temporada".

En el último torneo (2020/2021), su equipo —Club Balonmano Elche— finalizó 5° en la Liga de Honor "Guerreras Iberdrola" de España. El campeón fue Balonmano Bera Bera.

Su ilusión

Del 2 al 19 de diciembre de este año será el Mundial de Handball Femenino, justamente en España, lugar en donde reside la jugadora de San Luis. "Ese es mi objetivo. Ojalá pueda llegar".

Argentina irá en busca de la clasificación a la cita máxima, dos meses antes: del 4 al 10 de octubre en el Campeonato Sur y Centro América en Santiago, Chile.

"Con la Selección estoy en contacto permanente. Dieron la lista para el proceso para el próximo Mundial 2021 y Juegos Panamericanos 2023, y estoy ahí. Los kinesiólogos, los preparadores físicos y el entrenador (Eduardo Gallardo) están al tanto de cada paso de mi rehabilitación. Yo quiero estar y a ellos también les interesa que esté bien, así que tengo el apoyo de ellos", contó.

"Vengo a dar una mano"

Joana Bolling habló con El Diario en el Ave Fénix tras un entrenamiento del equipo de handball femenino de San Luis, que trabaja con vistas a los Juegos Binacionales 2021, que tendrán a nuestra provincia como sede.

"Cuando me empecé a sentir mejor y a movilizarme sola, empecé a venir a ver a las chicas que estarán en Binacionales, porque sé que es lindo. Yo estuve del otro lado y sé de la ilusión que genera. Siempre es importante que venga alguien a darte una mano, a ayudarte y a motivarte, sobre todo en este contexto difícil que todos estamos pasando", señaló Bolling.

La puntana concluyó: "Noto que me tienen como una referente. Me cuesta un poco, porque me veo en el mismo lugar de ellas; la verdad es que me tratan muy bien y reciben de buena manera todo lo que intento transmitirles desde mi experiencia".