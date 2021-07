Lucila Rivarola y una vida de película, de la mano del fútbol

Ni el mejor guion que leyó se acerca a la vida de película que con 26 años lleva Lucila Rivarola. La puntana, quien se recibió en el 2013 en la Escuela Normal Mixta y se fue a vivir a Córdoba para estudiar Cine y Televisión, es la flamante arquera del club Comunicaciones de la Primera División del fútbol profesional femenino.

“Lula”, como la conocen los amigos, comenzó a jugar al fútbol en Córdoba: una invitación a un “picadito” hizo nacer la pasión.

“Cuando me vine a estudiar arranqué de delantera; jugaba en los interuniversitarios para la Facultad de Arte, en cancha de 7. En 2019, una amiga me dijo que necesitaban una delantera en Deportivo Lasallano. Hice la prueba y quedé como 9”, detalló “Lula”.

En plena pandemia el club se quedó sin arquera. “Ahí me animé, siempre me gustó ese puesto y le dije al técnico que iba al arco, que me hacía cargo de eso. Lo tomé muy en serio y comencé a entrenar en una academia específica de arqueros: ‘Yo Soy el 1’. Gracias a eso me afiancé en el puesto”, contó.

La llegada a Comunicaciones se dio por Instagram. “Lula”, fanática del fútbol, sigue en sus redes a varios clubes y jugadoras, y por ese medio se enteró de que había una prueba.

“Estaba con mi celular en la mano y vi en Instagram que Comunicaciones hacía una prueba. Con Lasallano estábamos medio paradas porque en la provincia no había fútbol, así que decidí viajar. Iba solo por el fin de semana y Leandro (Sequeira), el entrenador, me pidió que me quede una semana más. Me dijeron que me querían y me preguntaron si me podía ir a vivir a Buenos Aires. Hablé con mis padres y con un par de amigas que tengo allá. No tuve ninguna objeción, así que armé las valijas y estoy viviendo un lindo sueño”, comentó.

“Lula” es productora de cine y televisión, y en el momento del gran salto al fútbol profesional estaba realizando, junto a su compañera Sofía, la tesis de la licenciatura, que consistía en un documental sobre el fútbol femenino cordobés.

“Por estas cuestiones futbolísticas no pude terminar la tesis, seguramente ya tendré tiempo para hacerlo. Por ahora solo pienso en ser la dueña del arco de Comunicaciones. Quiero disfrutar del fútbol desde la perspectiva del profesionalismo”, cerró la puntana, quien este 8 de agosto tendrá su debut ante Independiente de Avellaneda.