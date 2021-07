Unas 2.000 puntanas podrán acceder a la jubilación

Que más de 155 mil mujeres del país ahora puedan jubilarse, gracias a que el Estado amplió la cobertura de seguridad social para quienes por falta de años de aportes no lo podían hacer, habla de la importancia de las políticas de género, pero visibiliza también esta desigualdad histórica en las tareas de cuidado y domésticas que recayeron en nuestras madres y abuelas, y que aún se mantiene, ya que son todavía los trabajos más realizados por mujeres.

Desde Anses estimaron que en San Luis serán aproximadamente unas 2 mil mujeres las que podrán acceder a este reconocimiento por parte del Estado al tiempo dedicado a la crianza de hijos e hijas. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 1° de agosto.

El Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado fue presentado por el presidente Alberto Fernández y por la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, la semana pasada, y es una medida que “busca reparar parte de las desigualdades estructurales que sufren las mujeres a lo largo de su vida, derivadas de la sobrecarga de las tareas de cuidado y de las inequidades del mercado de trabajo”, indicaron en Anses.

Estas dificultades hacen que acumulen menos aportes jubilatorios que los varones. Incluso, a mayor cantidad de hijos e hijas, las brechas de aporte se incrementan aún más con respecto a los varones.

El programa está destinado a mujeres en edad de jubilarse —con 60 años o más—, que sean madres y no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación. El reconocimiento computará un año por hijo o hija, dos años por hija o hijo adoptado o siendo menor de edad, dos años por hijo o hija con discapacidad y 3 años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses.

También les reconocerá a las trabajadoras registradas que hayan tenido la licencia por maternidad y por excedencia ese plazo como tiempo de aportes a su jubilación.

En cuanto a la operatoria, el jefe de la Regional Cuyo de Anses, Carlos Gallo, contó que desde el 1º de agosto las mujeres podrán sacar el turno para comenzar los trámites jubilatorios en la web de Anses. “En tanto, lo que estamos tratando de comunicar son dos cuestiones antes de comenzar el proceso de jubilación, lo primero es que no se necesitan intermediarios para hacer el trámite. Se puede realizar presencialmente sin ningún tipo de ayuda externa, y el otro aspecto importante es ir consiguiendo la documentación, porque puede pasar en muchos casos que esas madres mayores de 60 años no tengan la partida de nacimiento de alguno de sus hijos o hijas o no tengan la sentencia de adopción. Entonces, la documentación importante para acceder a este beneficio es la partida de nacimiento y el DNI, la sentencia de adopción en caso que tengan hijos o hijas adoptados, el CUD en caso que tengas hijos con discapacidad”.

Sobre la cifra de las posibles beneficiarias en la provincia, Gallo explicó que no hay un número preciso porque muchas mujeres, por diferentes motivos, no han cargado las partidas de nacimiento de sus hijos en Anses. “Hasta hace unos años no había por ejemplo asignaciones universales, entonces no se informaba la cantidad de hijos, por eso nos estamos manejando con estimativos. Sí tenemos el dato de que en la provincia de San Luis hay 4.960 mujeres que tienen más de 60 años que no tienen beneficios incompatibles con las moratorias previsionales, o sea que tampoco tienen trabajo registrado y que no tienen una prestación previsional, es decir, que no están cobrando una jubilación. De esas 4.960 algunas van a poder acceder a este derecho, porque muchas de ellas aún no cumplen los 60 años, pero están cerca y con las tareas de cuidado van a poder complementar”, explicó el funcionario y puso como ejemplo una mujer que tenga 29 años aportados y que trabajó durante los nacimientos de sus 4 hijos o se tomó las licencias sin goce de haberes estará apta.

“Cada caso va a ser particular, todos esos períodos van a empezar a reconocerse y computarse a partir de la implementación de este decreto, entonces de esas 4.960 podemos estimar que van a rondar en 2.000 las mujeres que accederán a una jubilación en San Luis gracias a la medida”, indicó.