La UNSL busca conocer la respuesta inmunológica a las vacunas aplicadas en San Luis

El equipo de investigación del laboratorio de Inmunopatología y Citometría de Flujo de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) estudia actualmente la respuesta inmunológica y, en particular, los anticuerpos para hacer un aporte de datos locales sobre las tres vacunas que se han aplicado hasta ahora en San Luis.

La doctora en Bioquímica, docente e investigadora de la UNSL María Silvia Di Genaro, comentó que continuamente investigan los datos que aparecen al respecto a nivel mundial y nacional, “estudios que se hacen en Buenos Aires y en Córdoba, y consideramos que podía ser un gran aporte agregar lo que pasa en San Luis”.

“Como hubo una propuesta de vacunación hacia los docentes y no docentes de la UNSL, nuestro equipo de investigación desarrolló este proyecto que luego presentamos a las autoridades de la UNSL y fue muy bien recibido”, detalló.

El estudio consiste en el análisis de sangre de los voluntarios para poder observar la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2, según la vacuna aplicada y otros datos significativos.

“Abrimos durante una semana la inscripción para todos los que quisieran participar y se anotaron más de 500 personas. En este grupo hay una variedad importante de situaciones porque tienen diferentes vacunas, momentos posvacunación, algunos tienen una dosis y otros dos, y otros que recibieron la última dosis hace ya varios días. De esa manera, hemos recabado todos esos datos a través de un formulario. Esto nos va a permitir hacer un análisis correlacionando de las respuestas inmunológicas con el tipo de vacuna, el momento de vacunación, las edades, sus comorbilidades y una serie de datos que brindarán los voluntarios”, detalló Di Genaro.

Además, convocaron al personal que no ha recibido ninguna vacuna aún. “Entonces, si el voluntario acepta, le haríamos un estudio en el tiempo, desde el momento ‘cero’ y luego a los 20, 40, 80, 120 y 180 días, para ver cómo evoluciona esa respuesta inmunológica en forma individual”.

Di Genaro especificó que el análisis consiste en una muestra de sangre de la cual toman el suero, es decir lo que “exuda la sangre después de que coagula, porque de eso vamos a investigar los anticuerpos que determinaremos cuantitativamente y que son específicos para una proteína de coronavirus. La forma del virus y esas puntas que tiene están compuestas por una proteína que le sirve para ingresar a la célula, y es el blanco más importante de la respuesta de defensa. Entonces vamos a medir anticuerpos específicos para esa proteína del virus”.

Aseguró que los participantes firman un consentimiento para realizar el estudio. “Ellos acceden a una única toma de muestra, es decir como una foto de la respuesta de anticuerpos en un determinado momento o, si aceptan ese estudio en el tiempo, les tomaremos muestras en distintos momentos para ver cómo va evolucionando su respuesta de anticuerpos”, agregó.

“Hay muchas preguntas sobre la COVID-19 que aún no se han respondido, como por ejemplo cuál es el nivel de anticuerpos que se necesitan para estar realmente protegidos. De este análisis que vamos a hacer en el tiempo y en parte del seguimiento de los participantes esperamos sacar conclusiones e ir respondiendo algunas preguntas. Ya salieron trabajos sobre cuánto tiempo duraría esa respuesta inmunológica, pero desde que se inició la pandemia solo pasó un año, entonces no se pueden sacar conclusiones todavía hasta que no transcurra un poco más de tiempo. Mientras, se puede ir conociendo cuánto dura la memoria inmunológica; de hecho han aparecido trabajos muy interesantes a nivel internacional y nosotros queremos ver qué sucede en una muestra de la población de San Luis”, cerró Di Genaro.

