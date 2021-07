La actividad en talleres mecánicos cayó un 20% en relación a julio del 2020

Otro rubro que no se salva de los coletazos de la crisis económica provocada por la pandemia es el de los talleres mecánicos, que han disminuido notablemente su trabajo y en algunos casos la baja es de hasta un 20 por ciento en comparación a julio del año pasado. Los representantes del rubro aseguran que se debe principalmente a la falta de efectivo y a los altos costos de los repuestos.

El propietario de un taller ubicado en Lafinur y España, Eduardo Agüero, comentó que los puntanos postergan cada vez más el arreglo del auto, pero destacó que este mes tuvieron un poco más de movimiento, debido a las vacaciones de invierno y al aguinaldo. De igual modo, precisó que venían con un parate importante. “Nunca volvimos a trabajar como estábamos acostumbrados, la baja fue de hasta un veinte por ciento, en comparación a julio del año pasado”, explicó.

A pesar de la mala situación, conserva la esperanza de que a fin de año las cosas mejoren. “Esperemos que en noviembre, diciembre y enero nos vaya mejor. Estamos esperanzados de que así sea y que la situación se estabilice", dijo Agüero, quien remarcó que en su local arreglar el tren delantero puede salir entre 30 mil y 40 mil pesos. Resaltó que el precio variará de acuerdo al estado de abandono que tenga el auto. En el caso de aquellos que lo hacen más seguido, habrá que hacerle menos trabajo y el costo será de 25 mil pesos.

En ese procedimiento recambian los bujes, las gomas y las cazoletas, que es la pieza encargada de sostener el espiral en los amortiguadores. Con respecto a los repuestos, el mecánico señaló que hay mucha diferencia entre los de gama baja y alta, ya que un precap chino sale $1.200, el nacional $1.800 y el original ronda los $2.500.

En el caso de querer cambiar las pastillas de freno, hay que contar con 2 mil pesos, mientras que para el aceite semisintético hay que sumarle 6.500 pesos en el caso de los modelos más nuevos. Si el auto ya tiene un par de años, puede llevar aceite suelto, que sale 3 mil.

La misma situación se repite en un taller de avenida Lafinur antes de Pedernera. Su dueño, Hugo Zangrandi, manifestó que años anteriores en esta época había mucho más movimiento y ahora los clientes hacen lo justo y necesario. “Cambian un extremo y postergan el arreglo de los bujes. No hacen el trabajo completo. En comparación al año pasado bajó un 15 por ciento”, aseguró.

Caros y difíciles de conseguir

En su local, hacer el tren delantero de una Ford F100 sale entre 25 mil y 30 mil pesos; alineación y balanceo tiene un costo de hasta 1.800 pesos. Con respecto a los repuestos, señaló que no tan solo aumentaron su valor, sino que no se consiguen para los vehículos importados. “El que los tiene no los vende, la mayoría se consigue a precio dólar y muchos especulan con eso”, dijo Zangrandi. Detalló que sus clientes buscan marcas alternativas para abaratar costos.

El encargado de un local ubicado en Aristóbulo del Valle antes de Ameghino, Gastón Gil, comentó que los repuestos suben todos los meses entre un 5 y un 7 por ciento. Además, precisó que se nota la falta de poder adquisitivo de la gente a la hora de reparar el auto. “Andan con lo justo y muchos usan la tarjeta de crédito. En el rubro de la mecánica se nota mucho el parate”, dijo Gil, quien remarcó que los clientes llevan el vehículo al taller cuando hay que hacerle grandes reparaciones, lo que demuestra que no hacen más el mantenimiento preventivo.