Celebran diez años de la creación de la escuela de equinoterapia

Traigo a mis hijos, Camilo y Victoria. Camilo tiene un diagnóstico, que aún no es fijo, de trastorno de espectro autista y Victoria tiene trastorno específico del lenguaje. Nos acercamos a esta institución porque el trabajo que desarrollan favorece a la psicomotricidad y al lenguaje. Transmiten mucho afecto. Los pequeños como Camilo, por ejemplo, tienen como un rechazo a lo afectivo, al contacto, a estar con gente que no sea de la familia, y acá brindan una contención que provoca que el niño tenga ganas de venir; esa felicidad logra el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Es un equipo interdisciplinar completo, siempre están atentos a la integración de los chicos y a potenciarlos para que se adapten a sus objetivos”, expresó Matías Nicolás Manso, quien lleva a sus hijos, desde marzo de este año, a la Escuela Provincial de Equinoterapia “Terrazas del Portezuelo”.

La institución celebró la primera década de su creación. No faltaron los juegos ni las actividades recreativas y artísticas, junto a los profesores, para conmemorar el mes aniversario. El Programa Pinta San Luis realizó un mural alusivo y la escuela presentó un documental desarrollado por Juan Manuel Mascia, que repasa la historia del establecimiento. Fiel a su objetivo, que la hace una escuela única, continúa con una atención integral.

Trabajan con 11 caballos coterapeutas para mejorar la calidad de vida de los chicos.

“Ingresé en el año 2011. Tuve que discontinuar mi trabajo por razones familiares y ahora hace tres años que estoy de regreso. El día a día aquí es un encuentro, es una conjunción de lo que aprendimos como profesionales de la salud, de la educación, con todos los recursos que nos brinda el caballo. Esta conjunción hace que sea posible mejorar la calidad de vida de los jinetes y amazonas, como les decimos a los chicos que hacen sus tratamientos aquí. El caballo es coterapeuta, sin él la equinoterapia no existiría. Hemos hecho una formación continua a lo largo de los años y eso nos ha permitido que el tratamiento se haya enriquecido con nuevas modalidades y abordajes multidisciplinares”, expresó la acompañante terapéutica Silvia Castillo.

La escuela tiene una matrícula de entre 80 y 100 jinetes y amazonas, aunque también hay una lista de espera. Once caballos son los coterapeutas que contribuyen a mejorar la vida de los pacientes; alrededor de veinte profesionales de diferentes áreas realizan las actividades. El proyecto fue apoyado desde sus inicios por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien impulsó el desarrollo de la institución. Aseguran que la realización llevó mucho esfuerzo y tiempo, pero todo dio buenos frutos. El aporte estatal no se redujo solo a un acompañamiento inicial; el Gobierno interactúa y colabora constantemente.

La particularidad de hacer terapias con los caballos es, aún en la actualidad, un desafío que abre puertas impensadas años atrás. Los especialistas sostienen que el caballo se sensibiliza y aprende rápido; además, cuando se le da una consigna a través del movimiento responde con velocidad y todos esos estímulos son transmisibles a los jinetes y amazonas. Afirman que el patrón locomotor es similar a la marcha humana y que transmite impulsos rítmicos que estimulan la circulación de la sangre y la oxigenación.

"Un mundo totalmente distinto"

“Estoy desde octubre del año pasado. Esto es relativamente nuevo, no muy conocido. Cuando uno llega al lugar se encuentra con un mundo totalmente distinto, donde hay un ambiente que facilita el aprendizaje, porque los chicos no están encerrados entre cuatro paredes. El encuentro con el caballo es muy enriquecedor, no solo para los chicos, también para uno mismo: esto nos llena desde todos los puntos de vista, nos hace mejores personas, con cada niño que llega aprendemos algo nuevo y cada sesión es distinta y aporta muchísimo”, expresó Martín García, kinesiólogo de la escuela.

“Tenemos jinetes y amazonas de todas las edades. Los más chiquitos son de 3 años y la gente más grande está arriba de los 40. Desde mi área es todo diferente, uno ve cómo el caballo y el trabajo al aire libre favorecen a la motricidad. A veces logran pequeñas cosas y los padres aseguran que hace años sus hijos no lograban determinados objetivos, mientras que aquí en dos o tres clases los pudieron alcanzar. La verdad, no me queda más que agradecer. Es increíble formar parte de este equipo, la equinoterapia tiene muchísimo por ofrecer, es muy enriquecedora. Cumplimos diez años y ojalá cumplamos muchos más”, agregó.

Castillo describió que la atención se realiza una vez por semana y que es totalmente pública y gratuita, para dar una posibilidad de participación concreta a toda la comunidad de San Luis. Por la pandemia modificaron algunos aspectos, pero sostienen un tratamiento que es complementario y que al mismo tiempo genera momentos recreativos, es decir, se aporta a través del juego y la transmisión de alegría, lo que torna a la atención un instante totalmente diverso a lo que implica un consultorio convencional. Además, hacen un seguimiento personalizado de los jinetes y amazonas, y mantienen el contacto directo con las familias.

“Es maravilloso el cambio que se da, no solo lo que se ve en cada sesión, también lo que se percibe en el tiempo. Hay objetivos a corto y largo plazo, y para ellos se trata de momentos de mucha alegría; es muy gratificante”, concluyó Castillo.