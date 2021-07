"Nunca dudamos de que a Laura la mataron", dijo una prima

Justo frente al chalet de Ramón Godoy y de Graciela Martínez, los padres de Laura Godoy, víctima del último femicidio que hubo en la provincia, un mural hecho para el último 8M es, de algún modo, una señal de apoyo a la familia de Tilisarao en este, el momento más difícil que transita. “Fuerza somos”, reza la imagen de mujeres con los brazos en alto que, con gesto de valentía, acompañan los nombres de aquellas cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia machista. Seguramente nunca imaginaron que hoy el nombre de Laura se sumaría a esa dolorosa lista. Este viernes, tanto el papá de Laura como su hermano, Rodrigo Godoy, estuvieron en Tribunales de Concarán, donde ratificaron sus declaraciones y donde fue indagado el imputado por el femicidio, Cristian Alaniz, le informó a El Diario Mario Mini, abogado que representa a la familia de la víctima.

En la jornada de ayer (viernes) también dieron testimonio otras personas. Mientras esas audiencias se desarrollaban, integrantes de organizaciones feministas y parientes de Laura se manifestaron en la puerta del Poder Judicial. Una de ellas es María Zeballo. “Soy prima, amiga y confidente de Laura", se presentó. "Las personas que la conocíamos nunca dudamos de que a ella la mataron. Jamás pensé que se había suicidado. Tenía muchos proyectos, muchas ganas de vivir. Su principal razón era su hija, que el 3 de agosto cumple 11 años. El domingo pasado estuvo con ella, con sus padres y su hermano, organizándole el cumpleaños a la nena, viendo si hacía una pijamada o si se juntaba en una confitería con sus amiguitas", contó. Al día siguiente, el lunes 26 a la tarde, el cuerpo de Laura fue encontrado por su padre y su hija, quien había estado ese día con los abuelos maternos.

Investigación con perspectiva de género. El pedido de las manifestantes.

"Estamos aquí para pedir que esto no quede impune, que no pasen meses o años y que tengamos que seguir luchando para saber quién fue y qué le hicieron. Y para decir que nadie tiene derecho, por ningún motivo, a quitarle la vida a alguien", refirió.

Si bien María vive en Naschel y trabaja en Concarán, estaba en contacto de modo frecuente con Laura y le había contado de la violencia de género que Alaniz ejercía sobre ella. "Varias veces fue agredida por él, el tiempo exacto no te lo podría decir. Pero antes de que ocurriera esto (el femicidio), hace unas tres semanas, ella había hecho público esto en su Facebook, también había realizado la denuncia y su ex tenía una restricción de acercamiento", dijo. Tras ese episodio, Laura hizo un posteo en el que escribió “‘Toty’ Alaniz, quien era mi pareja, golpeador, manipulador y violento… ¡Cuidemos entre todas para que estos machitos violentos no sigan arruinándonos la vida!...”. Lo acompañó con una foto en la que se veía su boca lesionada.

La decisión de mantenerse alejada de Alaniz era firme, aseguró María. "Pero él la seguía buscando. Era perseguida por él. Había cosas que tenían que arreglar entre ellos, que él le debía, temas de dinero. Incluso se había metido a la casa. Le había sacado algunas cosas de la casa, su ropa interior, por ejemplo, y ella expuso eso en las redes", comentó la prima.

Esa vitalidad que Laura irradiaba se ponía de manifiesto en su cotidianidad. “Trabajaba en Renca, a ocho kilómetros de Tilisarao, en una escuela; había retomado el instructorado de yoga; estábamos juntas con un proyecto de sahumerios. Ella, además, hacía péndulo y limpiezas energéticas. Después de trabajar estaba con su hija, practicaba yoga e iba al gimnasio. Era muy sociable, una excelente persona. No supe de alguien que no la quisiera. Aparte, el trato que tenía con la gente era increíble, era un ser de luz a quien nunca se le cruzaba por la mente hacerle mal a alguien”, dijo.

Además de los allegados a Laura, también se hicieron presentes en la puerta del Poder Judicial de Concarán integrantes de la Red contra la Violencia del Valle del Conlara y mujeres autoconvocadas. Pegaron carteles e hicieron sonar bombos para hacer público un pedido centrado en dos cuestiones: el pronto esclarecimiento del crimen y que la investigación se haga con perspectiva de género, resumió Mónica Olgiati, de la mencionada red. "Nuestra experiencia nos marca que los procesos judiciales no tienen los tiempos ni la perspectiva que merecen casos como el de Laura", afirmó.