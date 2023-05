Caso Laura Godoy: apelarán el fallo que condenó a Cristian "Toty" Alaniz

A once días del fallo que condenó a Cristian “Toty” Alaniz a prisión perpetua por el femicidio de Laura Godoy, el defensor Bautista Rivadera espera conocer los fundamentos de la sentencia de la Cámara del Crimen de Concarán para presentar un recurso de casación, ya que sostiene la inocencia del condenado.

“Frente al fallo, mi criterio es que hubo un error de interpretación tanto de los hechos como de la prueba que se vio en el debate oral. Principalmente la cuestión relacionada al forense, en cuanto a la retractación que él mismo hizo respecto al horario que colocó en el informe para buscar justificar la acusación del Ministerio Público Fiscal. A la retractación la hizo aparentemente en una entrevista que mantuvo con el Ministerio Público Fiscal de manera privada, la cual sí consta en el expediente. Sucedió aproximadamente un año y dos meses después de su primer informe de autopsia, que es el que decía que Laura Godoy había muerto a las diez de la mañana del 26 de julio de 2021, y en el juicio oral confirmó esta retractación diciendo que se había equivocado”, detalló Rivadera a El Diario.

En una de las audiencias del juicio declaró un forense, perito de parte ofrecido por la defensa. “Él también es un forense que ejerció funciones dentro del Poder Judicial muchísimos años. Lo interrogamos respecto a la situación para saber si efectivamente se podían confundir en los horarios en un informe y dijo: ‘Sí, nos podemos confundir, pero nos damos cuenta en el mismo momento’. La data de muerte en una causa por homicidio es sumamente relevante para esclarecer cómo realmente ha ocurrido el hecho. Entonces el forense dijo que sí se pueden confundir, pero corregir instantáneamente el error o a lo sumo, como mucho, al otro día. Pero no un año y medio después, es muy obsceno. Es denunciable”, recordó.

Para Rivadera, la retractación del médico forense Walter Juárez, quien realizó la autopsia al cuerpo de la víctima, “puede incurrir en una mala praxis o una falsedad ideológica en perjuicio de mi cliente”.

“En ese informe el doctor Juárez dice que la data de muerte era de las 10 de la mañana aproximadamente del 26 de julio. Entonces yo lo discuto, porque la retractación que él hace no es creíble, porque más abajo en el informe, y dos veces, dice que la hora de muerte aproximada de Laura Godoy ocurre con doce a dieciséis horas de antelación en el momento en que se presentó al lugar del hecho, es decir, la casa de Laura. Él se presentó en el domicilio a las 20:30 del 26 de julio. Entonces, si le descontamos doce horas, te da las 8:30 de la mañana. Y si descontamos 16 horas, te da las 5:30 de la mañana, que son horarios próximos. ¿Me explico? No son próximos con las 10 de la noche, horario que sostuvo la fiscalía como hora del hecho, porque la antelación que hace con la hora aproximada que pone al principio son coincidentes entonces con la retractación. Es muy evidente que ha hecho una corrección a conveniencia de la fiscalía, y eso lo dije en los alegatos, porque si la fiscalía no lograba desvirtuar o sacar ese horario de la mañana, la acusación se caía”, aseguró el letrado.

"Él no fue"

“No hay forma de que haya sido (Alaniz), o sea, es imposible que haya estado ahí a la mañana. Él no estaba en Tilisarao. A su vez, de las lesiones que hay en el propio informe sobre los golpes que tenía Laura Godoy en el rostro, que evidentemente han sido golpes de puño como dijo mi forense, cuando a Alaniz lo revisó un médico para constatar si tenía alguna lesión compatible con haber sido el agresor, o si había lesiones visibles en su cuerpo compatibles con actos defensivos que hubiese llevado adelante ella, el resultado fue que no tenía ninguna lesión”, resaltó Rivadera, quien como desde el primer momento que asumió la defensa de Alaniz sostiene su inocencia.

Al mismo tiempo, acusó que la fiscalía. “Omitió, quiso desestimar al principio del juicio denuncias que Laura había hecho contra una expareja. A esa expareja que había sido agresora de Laura jamás se la llamó para cotejar un ADN, cotejar el semen extraído del cuerpo de Laura. Tampoco esas muestras fueron cotejadas con Alaniz. Si tenemos un sospechoso mínimamente vamos a cotejar ese semen con el del sospechoso, pero no lo hicieron”, cerró.