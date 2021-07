Bea y Stodulsky cuentan los días para volver al ring

Los boxeadores villamercedinos Fabricio Bea y Esteban Stodulsky se presentarán el próximo 17 de julio en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, siendo parte de una nueva e interesante cartelera organizada por la promotora Arano Box, que marcará el regreso de ambos al ring luego de varios meses sin ver acción.

Los combates, a realizarse en el hotel Mónaco de la localidad turística, estarán encuadrados en la categoría ligero. Fabricio enfrentará a ocho rounds al bonaerense César Pérez, mientras que Esteban se medirá a seis asaltos ante el local Carlos Laciar, según informó el rincón de los boxeadores.

Fabricio, de 23 años, tiene un sorprendente invicto de 16 triunfos (todos ellos por la vía rápida del nocaut) y su última pelea fue el 15 de febrero de 2020 en Carlos Paz, cuando en el cuarto episodio logró un nocaut técnico ante Franco Sotelo, de Balcarce.

"Me siento bien mental y físicamente. Estoy contento de volver al ring después de casi un año y medio. La pelea será en ligero; primero porque me cuesta encontrar rivales, y segundo porque me fui de kilo en la categoría y voy a dar bien", señaló el campeón sudamericano de los superpluma.

"No sé si con una mano pueda tirar a alguien como lo hago en mi categoría, pero con varias, seguro. Con el entrenamiento que vengo haciendo me siento muy confiado", agregó el pupilo de Lucas Villegas, quien subirá a la división de hasta 61,235 kilogramos.

Un dato no menor es que Fabricio ya tiene en el currículum un antecedente frente a Pérez. El 24 de marzo de 2018 el "Turbo" venció al de Claypole en el Club Central Argentino de Río Cuarto, Córdoba, a través de un nocaut que maduró recién en el octavo asalto.

Esteban, por su parte, con un historial de ocho victorias (1 KO), 11 derrotas y tres empates, afrontó su último combate el 15 de junio de 2019 frente a "La Hiena" Rodrigo Barrios, quien lo venció en las tarjetas en el Club Sportsman de Villa Cañás, Santa Fe.

"Hace dos años que estoy inactivo y hace cinco meses que vengo con una preparación muy fuerte. Esta pelea me viene bien, pero es como volver a debutar. No es lo mismo parar tres o cuatro meses que dos años. Muchas veces los deportistas cuando están parados tanto tiempo corren el riesgo de lesionarse. La pandemia ha frenado todos los ámbitos deportivos, no solo el boxeo", comentó.

"Pasaron la fecha de la pelea dos veces. Mi idea es salir como siempre, a pelear y no a estudiar al rival. Por ahí la inactividad, los nervios y la ansiedad te juegan en contra, pero estoy tranquilo, porque vengo haciendo bien las cosas", continuó Esteban, de 28 años, quien adelantó que tras el combate contra "La Hiena" Barrios contó con una chance de viajar a Ucrania, pero que la pandemia frustró su debut en un escenario europeo.

Fabricio y Esteban, quienes vienen trabajando con un plan riguroso, tienen la mente puesta en la noche del 17 de julio. Ya conocen a los rivales y están felices por seguir sumando rodaje y volver al ring.

Ambos llegarán luego de una larga inactividad y buscarán dejar todo en cada round. Ganar para crecer y recuperar confianza.

