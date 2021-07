A 23 días, no hay indicios sólidos sobre el paradero de Guadalupe

A 23 días de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero no hay pistas concretas, que se hayan dado a conocer, sobre el paradero de la menor de cinco años. Este miércoles los operativos de búsqueda se centraron en San Francisco y también hubo nuevos allanamientos en viviendas de la "zona cero" (el barrio 544 Viviendas) que hasta el momento no habían sido requisadas por no encontrarse presentes sus moradores, según informó una fuente vinculada a la investigación.

De acuerdo al informe diario que brindó el jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón, los departamentos allanados el martes en el centro capitalino, los rastrillajes en el dique Paso de las Carretas y las excavaciones realizadas a pocos metros de donde fue vista la menor por última vez han resultado negativos para la causa.

Por otra parte, la asesora de la Fundación “María de los Ángeles” -que preside Susana Trimarco-, Betina Laguna Mendoza, confirmó a Télam que la semana próxima vuelven a la provincia. Los especialistas en búsqueda de víctimas de trata quieren aportar recursos y experiencia en la causa.

