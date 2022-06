Virginia Palacios: “Ordené inmediatamente el resguardo de la zona, no hubo rastrillajes”

La fiscal Virginia Palacios brindó una conferencia de prensa este jueves y dio detalles sobre la continua comunicación que ha tenido con el fiscal federal Cristian Rachid. También habló de las tareas de preservación que realizaron en Potrero de los Funes, tras el testimonio de un joven que se autoincriminó este miércoles en la Comisaría 2ª como el responsable de matar a Guadalupe Lucero.

Palacios expresó que “se comenzaron a establecer las comunicaciones con el Dr. Rachid a las 19:52”, al recibir comunicación de la Comisaria Seccional 2ª sobre la llegada de “una persona de sexo masculino atribuyéndose responsabilidad por la muerte de Guadalupe Lucero”.

Además, indicó que lo entrevistó en la comisaría: “A partir de esa información que daba cuenta de que el cuerpo sin vida se encontraría en un lugar específico, ordené inmediatamente el resguardo de la zona. No se llevó a cabo ningún rastrillaje, no hubo excavaciones, no hubo búsqueda”, aseguró Palacios.

Sobre el procedimiento, detalló: “Ordené que se constituyera personal policial para trazar tres perímetros; uno en la calle Paraíso; uno en la calle subsiguiente donde termina el asfalto y comienza la calle de tierra; y el tercero se realizó con gente de Gendarmería por la zona de ingreso a Estancia Grande”.

En tanto, informó que el fiscal federal solicitó que se aceleren las actuaciones y expresó: “A la 1:15 llegué a Potrero de los Funes, 45 minutos después se encontraba presente personal de Gendarmería y Policía Federal. Hemos trabajado hasta las 7”.

“Nosotros respetamos la labor, no podemos invadir jurisdicción, hemos hecho una colaboración”, remarcó.

Con respecto al testimonio del joven, indicó que presenta una patología de tipo psiquiátrica con un certificado que lo avala, y aseguró que “se estableció comunicación con la médica psiquiatra que dijo que esta persona estaba con un brote en estos días”.

“Consideré que era lo adecuado, ningún dato se puede desestimar”, agregó, y detalló que no está detenido y que “el fiscal federal tiene el criterio para establecer un juicio sobre el valor del relato”.

SD.