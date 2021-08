La lactancia materna, un compromiso compartido

Proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida”. Ese es el lema de este año de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que comienza hoy y se extiende hasta el 7 de agosto. Según la puericultora Soledad Méndez, responsable de la Comisión de Lactancia de Dosep, ese compromiso debe aplicarse en todos los ámbitos sociales: desde el entorno íntimo y familiar de esa mujer que amamanta, o está próxima a hacerlo, hasta el laboral y el sistema de salud.

“El trabajo no está preparado para la mujer que está maternando y lactando. Hay muy pocas políticas que nos apoyen. Hasta el día de hoy en el ámbito privado solo hay 45 días de licencia posteriores al parto. Es difícil sostener una lactancia cuando el sistema, el trabajo y la sociedad patriarcal no nos apoyan. La lactancia puede llegar a prevenir un montón de enfermedades, además de generar un vínculo que es espectacular, hasta evitar la violencia infantil; todo es beneficio, pero en la medida que no tengamos políticas que ayuden tendremos lactancias frustradas”, expresó la profesional, como uno de los principales obstáculos a la hora de dar el pecho. “También tiene que ver con empezar a dejar de ver la maternidad como una esclavitud. Decimos eso sobre la maternidad, pero la realidad es que estamos poniendo mal el foco sobre dónde está la esclavitud. Lo esclavizante es un sistema que te obliga a trabajar a los 45 días”, agregó.

La soledad y la falta de acompañamiento y contención es otro factor que incide negativamente en la lactancia. Méndez explicó que hace cientos de años la crianza era diferente, en tribu, con más compañía; en cambio hoy se da en solitario, se vive de manera muy individual dentro de casa: “Cuando una persona se convierte en madre lo primero que surge es la sensación de soledad, y las mujeres que están dando la teta sienten que no están acompañadas. Hoy hay muchos acompañantes, muchos compañeros y compañeras que pueden entendernos, pero aun así seguimos sintiéndonos solas”. Y destacó que es muy importante poder llegar a empatizar con las mujeres que están dando de mamar.

De todas maneras, la profesional indicó que los tiempos han cambiado y hoy cada vez son más los papás o acompañantes que se interesan en la lactancia. “A mis consultas vienen cada vez más con sus compañeros. Necesitamos que ellos se interioricen más. La mamá es la persona que va a estar poniendo el cuerpo; lo que se necesita es que el compañero o compañera haga el resto. Limpiar, atender, etc. Es fascinante lo que me está pasando, porque cuando las consultas son de a dos puedo ayudarles a ellos a entender cómo es la lactancia y sus ventajas”, detalló.

La especialista explicó que cada vez son más los beneficios que se encuentran en la leche humana: “Tiene beneficios a largo plazo para toda la vida, inclusive en el coeficiente intelectual. La idea es que todos entendamos esto y podamos cambiar el foco”. Pero también indicó que, al fomentar la lactancia materna, no es la idea juzgar a quienes no lo hicieron o no lo hacen, ya sea porque no pueden o quieren. “Me ha pasado que hay madres que deciden no darle teta y es totalmente aceptable, y no queremos juzgar a nadie. Nosotros damos la información, pero también apoyamos y enseñamos métodos para dar la leche de fórmula parecida a la teta y ayudarlas a encontrar el apego. Hay un montón de cuestiones por las que no se ha podido, y también entender que siempre se puede volver a la teta. Además, hay que dejar de cargar a la mujer con esa culpa, casi siempre esa lactancia frustrada tiene que ver con un mal manejo en el sistema de salud, el laboral, la familia”, remarcó.

La industria de la leche de fórmula es una variable que incide contra la lactancia, con su publicidad y marketing asegurando que tiene propiedades prácticamente iguales a la leche humana, cuando no es así. De todas maneras, la profesional aseguró que “la leche de fórmula salva vidas”, pero “deberían tomarse como un medicamento, que es lo que realmente es”.

“No hay una cultura de la lactancia ni siquiera a nivel mundial. En los países más ricos incluso tienen menos políticas. Hay otros países, como Noruega, que han demostrado cómo impactan en el PBI del lugar el hecho de tener políticas de maternidad y de lactancia”, destacó. Y comentó que en Dosep han logrado un ahorro del 50% mensual gracias a un plan de fomento de la lactancia materna. “Nuestro objetivo es que solamente el 15% de las madres opten por leche de fórmula, que según la OMS es lo recomendado. Hemos logrado llegar a un 38%”, indicó.

Lactancia y pandemia

Los últimos dos años han sido particulares y el teletrabajo trajo sus pros y sus contras para las mamás que amamantan. Por un lado, según analizó Méndez, la soledad y el aislamiento propio de esa etapa se recrudeció, y por el otro, el tiempo en casa favoreció la conexión. “Se vio favorecida la formación del trinomio de la persona gestante, el bebé y su compañero. No intervienen personas externas durante los primeros días, después sí se necesita, pero los primeros meses hay que anidar. Eso sí lo ha favorecido. Pero por otro lado, cuando pasa este tiempo donde la lactancia se establece, que necesitan un apoyo, una mano, ahí hay un punto de inflexión porque no existe ese apoyo y sobre todo en estos momentos”, explicó.

Sobre amamantar cuando se tiene coronavirus, la profesional recomendó no cortar la lactancia nunca, y aclaró que también se puede continuar después de colocarse la vacuna. “La vacunación es recomendable siempre. Y la lactancia se sigue siempre. Incluso atravesando la enfermedad. Está recomendado, porque se le pasa anticuerpos al bebé. Si es posible, con barbijo”, destacó.