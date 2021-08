Las hermanas De Battista van a caballo de una ilusión

Hay deportistas que están genéticamente preparados para ciertas disciplinas. Pasa en el fútbol, en la natación y, como con las hermanas De Battista, con la equitación. Las chicas nacieron y se criaron montando caballos en el campo familiar de La Cumbre y, con diversos tiempos, de acuerdo al desarrollo personal y profesional, finalmente hoy se encuentran entre las mejores del país en el manejo de los ejemplares criollos. Al punto que en una semana estarán compitiendo en el Nacional de Mendoza en la categoría Rienda. Será el sábado 7 y el domingo 8 de agosto en la cabaña El Retiro, de Santa Rosa.

Las De Battista son tres, y bien distintas entre ellas. Ana es la mayor (36 años) y la que ya probó las mieles de codearse con la élite en varias especialidades de un deporte que intenta emular, en tono competitivo, lo que deben hacer los caballos criollos para desempeñarse en las tareas rurales. Incluso registra una experiencia en Chile, en la categoría Rodeo, que combina las destrezas sobre los equinos y la necesidad de atajar a un novillo pesado que se las trae y que regrese a la quincha.

La familia tiene un campo en La Cumbre donde María Fe, que es abogada, dirige una escuela de equitación para todas las edades.

En el torneo nacional será la única mujer en competir en la Categoría A, la más importante, donde hay jinetes que son casi profesionales, aunque nada amedrenta a esta chica que vive en Fraga y se pasa el día arriba de un caballo. “Me anotó mi marido y recién me avisó después, no es mi disciplina favorita porque prefiero el Rodeo y todo lo que tenga que ver con los vacunos, pero en los Regionales de Cuyo me fue bien, voy mejorando día a día, me tengo mucha confianza”, suelta con seguridad.

Le sigue Julieta (35), que a pesar de su edad es la de desarrollo más tardío en la equitación. Ella va a competir en la categoría Preliminar y será su primera experiencia nacional, aunque no se la ve nerviosa, para nada. “¡Qué va a estar nerviosa! Es la única De Battista serena, no la conmueve nada”, bromean sus hermanas sobre la vicedirectora del Instituto San Ignacio, el único colegio de San Luis que tiene caballos y una pista, porque la equitación es materia obligatoria.

La tercera es María Fe (27), quien maneja la escuela de equitación que se erige en La Cumbre y que va sumando nuevos alumnos. Se llama La Embrujada, como su caballo favorito, el que va a llevar al Nacional. “Era mi sueño tener este centro, yo soy abogada, pero mi pasión son los caballos y poder enseñar los secretos de la monta y las disciplinas de este deporte. Hoy estoy dedicada de lleno a esta actividad”, cuenta quien va a competir en Categoría B y viene creciendo a pasos agigantados. La escuela comenzó con las clases en 2019, después llegó la pandemia y la menor de las De Battista debió hacer malabares para seguir: “Hicimos lo que pudimos, cuando los alumnos no podían venir les entrenaba sus caballos”.

Hay alumnos que viven en el campo y llegan con conocimientos, otros arrancan de cero con los principios básicos de la equitación. Las clases no solo implican aprender el manejo sobre la montura, también saber cuidar a los caballos. Varios llegan con los propios y los dejan allí, otros arrancan con alguno de De Battista y luego, si se entusiasman, lo compran. Hay unos 20 alumnos en la actualidad, doce de 15 a 50 años y el resto son chicos de entre 4 y 12, “a los que sacamos de la pantallita del celular”, dice la profe con una sonrisa.

Cuando este cronista llega al campo ubicado donde nace la ruta 30, a escasos 5 kilómetros del peaje de La Cumbre camino a la capital puntana, María Fe y Julieta están emprolijando las crines de algunos caballos y peinando hacia adelante los pelos que nacen de la mollera de los animales, porque si hay algo importante es la presentación. “La de los jinetes y la de los caballos, eso también suma puntos”, dice la dueña de casa, que viste un chaleco con el escudo de la escuela, al igual que su hermana. Ana llegará un rato después, también impecablemente vestida para montar.

Alrededor del predio hay maquinaria agrícola en desuso, un camión que conoció tiempos mejores y una batea flamante que indica que están en plena época de cosecha. Papá Roberto pasa unos minutos para hablar con sus hijas antes de volver a los lotes donde el maíz está listo y la soja ya es un recuerdo. Además tiene ganado vacuno y un feedlot. Es un productor muy reconocido en San Luis, siempre dispuesto a abrir las tranqueras para que las semilleras puedan brindar charlas a sus pares y compartir los conocimientos de tantos años de agricultura en el semiárido.

La escuela tiene cuatro caballerizas de las que entran y salen varios alumnos, en su mayoría mujeres pero también un par de muchachos que rápidamente toman la pista. El resto están ensillando y colocándose las espuelas para seguirlos. “Son para darles las órdenes a los caballos, pero sin lastimarlos ni ejercer demasiada presión, es una actividad que pone cada vez más el acento en el bienestar animal. Lo máximo es un reto cuando se porta mal”, aclara María Fe, mientras acomoda unos fardos de pasto que servirán de alimento luego de la clase.

La amazona apoya sus dichos en el principio de "sangre cero", según el cual cualquier lastimadura en el caballo, sea intencional o accidental, hace que el jinete quede descalificado, por lo que hay que ser sumamente cuidadosos en el manejo en la pista.

La pista está enclavada en un paisaje encantador con fondo serrano, solo interrumpido por el ruido de los autos y camiones que circulan por la autopista de las Serranías Puntanas. Tiene una cortina de álamos en crecimiento y banderas argentinas en los postes que sostienen la alambrada. Todo parece custodiado por las altísimas antenas que instalaron las empresas de telefonía y el propio Canal 13 de San Luis, aprovechando que es la zona más alta antes que el camino inicie el descenso hacia la capital.

Antes de comenzar la clase, María Fe se queda unos minutos con la revista El Campo para hablar sobre lo que se viene, el Nacional, las expectativas, las características de la disciplina de Rienda y lo que significa compartir ese momento en familia. “La categoría Rienda te pide que pruebes la mansedumbre de tu caballo, que pueda hacer lo que le pedís, ya sea caminar, trotar o galopar, frenar de golpe, girar, ponerse de costado. Se trata de una disciplina de conjunto, el jinete tiene que trabajar el binomio con el animal”, explica la amazona puntana, quien asegura que lo ideal es “no avanzar desde el miedo, sino desde el dominio”.

En la Argentina existen dos competencias de Rienda. Una es la de "Caballos de Trabajo" de la Sociedad Rural Argentina y la otra la "Felipe Z. Ballester" correspondiente a la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que es en la que competirán las De Battista.

Aunque preferentemente existe una inclinación natural para utilizar caballos de raza criolla para estas competencias, para la primera de ellas se permiten caballos mestizos que también cumplen con la exigencia de la disciplina. El caballo criollo debe cumplir con algunas características morfológicas para ser considerado como tal: una altura no mayor a 1,42 metro y no menor a 1,37 a su cruz, puede ser de cualquier raza menos tobiano, tiene una cerda en flequillo y una cola muy especial y son más bajos y gruesos que los caballos tradicionales, lo que les confiere rusticidad. “Son animales ágiles y muy mansos”, los define la dueña de La Embrujada.

Las pruebas de Rienda exigen una mayor velocidad y cierto grado de violencia en la ejecución de los ejercicios, por lo que la flexibilidad y relajación de los caballos debe ser prioritaria. El animal se debe destacar por mantenerse sereno, colocado y sobre todo prolijo a la hora de competir. El principio establecido en los reglamentos de ambas especialidades hace primar la corrección a la velocidad en una relación de 7 a 3.

“En Rienda, la mayor espectacularidad está dada en la precisión y corrección del trabajo campero llevado a la pista y no en ejecuciones desordenadas y estrepitosas, que poco o nada tienen que ver con nuestra tradición”, aclara la página web del establecimiento La Purísima, uno de los referentes en la preparación de jinetes de competición.

María Fe agrega que los jurados, siempre subjetivos, evaluarán la técnica del jinete y la agilidad del caballo. “Todo pasa por adaptar los trabajos de campo a la competencia. Hay pruebas específicas, algunas complicadas como la parada y giro con las patas debajo de la maza. Hay mucho de adiestramiento, se puntúan ejercicios diversos como rayada, andares, troya, ocho, bola pies, vuelta sobre parado, retroceso y montar y desmontar”, describe.

El desafío más grande que nos propusimos es hacer crecer la actividad, que San Luis vuelva a tener competencias grandes"

Después de la clase, las hermanas se quedan un rato más hablando de ellas, de sus gustos, de su amor por el campo. “A mí me gustan más las pruebas con vacunos”, reconoce Ana, quien agrega que ella es “muy competitiva, pero más en Rodeo. Siento muchos nervios y ansiedad antes de salir, después se me pasa. Siempre quiero ganar”.

María Fe, más en el rol de docente, apunta a los chicos: “Quiero generarles un sentimiento de responsabilidad, pero jamás meterles presión por ganar. Se tienen que divertir”, dice. Julieta asiente y asegura que irá “a ganar experiencia”. En lo que coinciden las tres es en el orgullo de representar a San Luis y plantean un desafío para el futuro: “Que crezca la actividad en San Luis y volver a tener competencia en la provincia, que dejemos de ser tres y empecemos a armar un equipo bien consolidado”.