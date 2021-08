Los nombres del rock

U2

Letra y número

El nombre fue sugerido por Steve Averill, diseñador de las carátulas de los álbumes del grupo. En principio, la denominación iba a ser provisional. Sin embargo, cuando la banda comenzó a tener fama con ese nombre, terminó de convencer a todos los miembros de la banda. La “U” y el “2” juntos tienen muchas acepciones: puede ser el avión espía norteamericano derribado por los rusos en los días del nacimiento de Bono, y el juego de palabras que representa “you too” en inglés.

Queen

Ambigüedad en estado puro

Si bien Freddie Mercury se encargó varias veces de indicar que el nombre de su banda no tenía un significado específico, fueron muchas las elucubraciones que se abrieron al respecto. La mención a una jefa de Estado, una forma despectiva de designar a un gay o la asociación con lo “queer”, que significa raro o ambiguo, están entre las posibilidades. Al principio, el nombre no convencía al resto de la banda, por las diferentes connotaciones gay que la palabra daba a entender al público.

Led Zeppelin

El fracaso que fue un éxito​​​​​​​

Jimmy Page, el guitarrista de la banda, no le tenía mucha fe al futuro de la agrupación, y mientras tomaba ginebra en un bar con los miembros de The Who, les dijo que probablemente el proyecto fracasaría y caería como un "dirigible de plomo", lo que en inglés sería un lead zeppelin. Luego, para que los norteamericanos no se confundan con la denominación, le sacó la “a” a la primera palabra y el nombre de la banda quedó como se hizo conocido en todo el mundo, para contradecir las predicciones oscuras de su fundador.

Iron Maiden

Un castigo fuerte y duro

Steve Harris fue el fundador, bajista y compositor principal de la banda y pensó el nombre después de ver la película “El hombre de la máscara de hierro”. La "Iron Maiden" o "Doncella de Hierro" se utilizó en Europa durante la Edad Media. Era una caja de tamaño humano cargada de púas en el interior para ser utilizada como método de castigo.

Nirvana

El objetivo imposible de Cobain

​​​​​​​

La banda que encabezó la última revolución del rock en el universo le debe su nombre al estado de liberación del sufrimiento que se alcanza mediante diferentes prácticas y técnicas espirituales. Kurt Cobain, cantante, guitarrista y compositor de la banda, eligió el nombre precisamente por su asociación con la tranquilidad e iluminación; dos condiciones que, sin embargo, no siempre acompañaron su apesadumbrada vida.