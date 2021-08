Continúa el malestar por la falta de clases presenciales en la Mixta

El acuerdo entre los sectores que integran la comunidad de la escuela Normal Mixta, para implementar distintas medidas que den una solución definitiva a la falta de clases presenciales, no prosperó para la superación de un conflicto que lleva más de un año. Así lo manifestó un grupo de padres del colegio de la UNSL, quienes volvieron a expresar su malestar por las irregularidades que presenta la institución para asegurar que los estudiantes cursen de manera física en el establecimiento.

Luego de la reunión convocada a fines de junio por el Rectorado de la UNSL, entre las autoridades y docentes de la escuela junto a los tutores, se conformó una comisión especial que resolvió distintas acciones para el regreso adaptado a la aulas.

La instancia llegó, en paralelo, tras la apertura de la presencialidad en las escuelas públicas y privadas dependientes de la administración provincial, adonde algunos de los educadores de la Mixta —según afirman los padres— ocupan cargos y sí cumplen con la asistencia física, mientras que en el caso del colegio preuniversitario aún no hay una reincorporación plena.

"Seguimos en la misma situación en la que los chicos no pueden tener una continuidad regular de forma presencial ni tampoco virtual, pese al esfuerzo y la buena predisposición que puso el Rectorado de la universidad para solucionar este problema. Además de que persiste el incumplimiento de los docentes con la presencialidad, a la fecha tampoco funcionan las aulas virtuales ni el semáforo epidemiológico acordado", aseguró Daniel Rovito, uno de los padres de la Mixta que reiteraron el reclamo de una instancia de mediación por la falta de respuestas.

El malestar generado por esa situación derivó en un pedido formal de intervención de la escuela por autoridades nacionales, que los tutores comenzaron a gestionar a través del Ministerio de Educación de la Provincia. Para eso, la semana pasada concretaron una audiencia con el titular de esa cartera, Andrés Dermechkoff, en la que plantearon la deficiencia que atraviesan con la educación de los estudiantes de los niveles primario y secundario.

"Si bien la Provincia no tiene injerencia en la Normal Mixta, se comprometió a gestionar nuestra solicitud en el ámbito nacional. Ya no sabemos a quién recurrir, porque inclusive ni el Rectorado de la universidad logró solucionarlo, pese a que acercó propuestas e hizo una inversión de casi cinco millones de pesos para el armado de las aulas híbridas, pero todavía la escuela no las tiene listas, cuando debería haberlas concretado al regreso de las vacaciones de invierno", sostuvo Rovito.

"Los docentes continúan con la virtualidad mientras que en otros establecimientos dan clases presenciales, algo que tenemos comprobado. Lo hacen con la complicidad de los gremios ADU (Asociación de Docentes Universitarios) y Sidiu (Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios), porque saben que sus afiliados actúan de esa manera, lo que nos hace comprender la ostentación y el abuso de poder que ejercen sobre el colegio, mientras les siguen robando días de clases presenciales a los chicos", agregó.