Preocupa a los padres de la Mixta la extensión de los paros docentes

El conflicto entre el sector docente universitario y el gobierno nacional no cesa y ya van por la tercer semana de paro en lo que va del año. En San Luis, más del 85% de los educadores universitarios y preuniversitarios adhirieron a las medidas propuestas por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) y la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) San Luis. Esto ha generado que cientos de padres, madres y tutores de alumnos se movilicen para buscar soluciones. Muestran su preocupación por los paros y señalan que no les permiten a sus hijos ejercer el derecho a la educación.

"Pertenezco a un grupo de papás de colegios preuniversitarios organizados a nivel nacional. Nos damos cuenta que todos estamos atravesando por la misma situación. Lo que nos preocupa es el derecho de nuestros chicos y de todos los alumnos sobre su educación. No están pudiendo ejercer su derecho", expresó Daniel Rovito, papá de un alumno de tercer grado de la Mixta.

"Ningún padre va a poner en discusión que un docente no gana lo que debería de ganar. No discutimos que el aumento que les ofrecieron es una miseria -agregó-. Lo super entendemos. Es una realidad que nos atraviesa a todos los ciudadanos, no solo al docente, porque la inflación que vive el país nos repercute a todos".

Rovito, además, manifestó que la preocupación es también de parte del estudiantado y acusó a los docentes de tomar como rehenes a los alumnos para realizar sus reclamos.

"Cuando empezás a llevar a cabo una medida de fuerza, como un paro en este caso, y se te va de las manos ya deja de ser un reclamo legítimo. Cuando ellos dicen: 'Defendemos al docente'; es una mentira porque al docente se lo defiende, pero con los chicos en la escuela, no en la casa. Eso es lo que queremos lograr como padres y llegar al final de este conflicto con medidas satisfactorias para todas las partes", dijo Rovito.

Padres y tutores ahora esperan alguna respuesta en cuanto a los días que han tenido sin dictado de clases para reparar el daño causado a los alumnos de los distintos niveles educativos.

"Jamás escuchamos cómo vamos a recuperar los días de clase que perdimos, y ese reclamo de los días de clases se viene repitiendo año a año. Hasta los alumnos se preguntan lo mismo, si van a tener una hora más de clase por día o si tendrán que cursar los sábados", añadió.

La Secretaría de Políticas Universitarias de Nación informó a las asociaciones de base y gremios, en la última sesión del Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que abrirán el diálogo en el transcurso de esta semana.

"Ante el fuerte reclamo docente, el Secretario de Políticas Universitarias se comprometió públicamente a convocar la Mesa de Negociación Salarial para esta semana, entre el miércoles y el viernes. Este anuncio se da en el marco de las medidas de fuerza realizadas: innumerables acciones de visibilización y protesta convocadas", informó la Conadu Histórica en un comunicado de prensa.

El secretario general de ADU San Luis, Diego Costa, afirmó que los reclamos son acompañados y apoyados por la mayor parte de la comunidad educativa y aún no tienen previstas acciones futuras, ya que esperan los comunicados del gobierno nacional.

"Venimos recién -dijo Costa en horas de la tarde de ayer- de una jornada gremial que se hizo en la escuela en el turno mañana y en el turno tarde con muchísima concurrencia, donde hubo gran coincidencia. Sobre estos puntos vamos a seguir trabajando, que son una normalización para evitar que se siga profundizando esta crisis y para cortar de raíz con una nueva situación que se dio que es la violencia institucional".

