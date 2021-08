Romina Morales Ibarra, una árbitra con roce internacional

Estoy viviendo todo como si fuera la primera vez, con muchísima emoción. Lo estoy disfrutando como hace tiempo no lo hacía, aprovechando esta oportunidad con un grupo de árbitros de toda América, con los que tenemos los mismos objetivos". Con esas palabras, cargadas de significado, Romina Morales Ibarra resumió desde México la satisfacción y alegría que siente al integrar el staff arbitral que dirige en el Campeonato FIBA Sub-16 de las Américas Femenino, cuarta experiencia internacional de la villamercedina, que asegura 4 lugares a la Copa del Mundo de 2022.

La competencia, que bajará su telón el próximo domingo, se puso en marcha el pasado lunes en el Domo de la Feria de León, en Guanajuato, con la participación de ocho seleccionados de básquetbol: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica, México y Chile, quienes en una primera etapa estuvieron divididos en dos zonas de cuatro equipos, denominadas A y B. La fase de grupos, finalizada el miércoles, no fue eliminatoria, y solo sirvió para determinar los emparejamientos que se disfrutarán en los cuartos de final.

Romina, de 33 años, dirigió en la Zona A. Hizo su aparición en el triunfo de Canadá sobre Brasil (por 82-56), luego estuvo en la victoria de Puerto Rico contra Brasil (74-67) y cerró la fase inicial pitando en el triunfo arrollador de Canadá ante Puerto Rico (102-50).

"En la competencia hay un nivel bastante alto. Siempre los equipos que más sobresalen son Estados Unidos y Canadá, que por supuesto tienen una diferencia a nivel técnico y táctico. Y después hay un nivel medio en donde están Argentina, Brasil, México y Puerto Rico. Pero la verdad es que hay partidos bastante entretenidos, eso es bueno", manifestó la sanluiseña, en una especie de radiografía del Premundial que se está desarrollando en suelo azteca.

Romina, radicada hace unos años en Paraná, Entre Ríos, es una apasionada del básquetbol y está viviendo un sueño luego de que los diferentes certámenes internacionales organizados por FIBA sufrieran modificaciones en la agenda, debido a la actual pandemia de coronavirus. "La nominación llegó hace un tiempo, un mes creo, pero sinceramente no dije nada por temor a que no se hiciera. Fue una alegría tan grande que realmente comencé a disfrutar cuando me subí a los aviones y llegué acá", señaló.

Con un recorrido extenso en el básquet argentino, en donde viene demostrando seguridad y serenidad en cada fallo, ya sea en la Liga Femenina, el Torneo Federal o en campeonatos asociativos, la villamercedina está cumpliendo la cuarta experiencia FIBA en el continente americano. En 2018 dirigió en el Sudamericano Sub-15 Femenino de Aysén, Chile; mientras que en 2019 formó parte de los premundiales Sub-16 masculino y femenino, que se disputaron en Belém, Brasil, y nuevamente en Aysén, respectivamente.

Ayer, el Premundial U16 Femenino tuvo jornada de descanso. Árbitros y jugadoras recargaron las energías para lo que será, a partir de hoy, los cruces de cuartos de final, el que cada uno de los seleccionados marcaba en la previa como el partido a ganar.

"La verdad es que deseo mucho tener otras oportunidades. No sé si apuntar a una Americup de Mayores, pero de a poco ir avanzado en las categorías y que se vayan dando las oportunidades, en torneos femeninos o masculinos", cerró Romina Morales Ibarra, que mira hacia adelante y busca foguearse y continuar creciendo como árbitra internacional.