Peligra la vigilancia del dengue en la provincia

Al pan, pan, y al vino, vino. Si algo expone el presente de las disposiciones del gobierno de Claudio Poggi son impericias y desprolijidades inaceptables. En la cartera sanitaria, una seguidilla de problemas echa leña al fuego ya inextinguible y ahora se suma un nuevo hito para el olvido: el movimiento de personal del Laboratorio de Salud Pública “Dalmiro Pérez Laborda”. Aseguran que los cambios ponen en jaque el seguimiento de distintas afecciones como el dengue.

“Entiendo que el laboratorio no cierra, por lo tanto será reemplazado por gente. No puedo opinar sobre las políticas que la gestión tiene respecto a cómo va a encarar la pandemia del dengue, que es próxima a venir en los días de calor. Pero el laboratorio es de referencia provincial, pertenece a una red. Todo el personal que fue dejado de lado tiene formación no solo de título, sino por un continuo estudio que la mayoría llevamos antes de la pandemia. Se trata de 7 u 8 años de formación específica, peligra la vigilancia laboratorial de enfermedades transmisibles, sobre todo en momentos como el que transitamos de dengue, con la posibilidad de que surjan nuevos virus y todo lo que la epidemiología dice”, apuntó el bioquímico, Juan Talia.

En este sentido, queda claro que los caprichos avalados por el mandatario cordobés pueden tener un costo enorme para la provincia. Habrá que ver cómo se desencadena el reordenamiento del establecimiento, pero por lo pronto se desaprovechan talentos y vocaciones imprescindibles. No pocos consideran una irresponsabilidad total accionar de esta manera y dejar un espacio desprovisto de recursos humanos altamente formados.

Las acciones dispuestas por el Ministerio de Salud exponen una falta total de criterio a la hora de mover personal de sus puestos de trabajo. Se trata de un equipo específicamente capacitado, que se desperdiciará.

Talia es uno de los que sufrió una modificación en su puesto de trabajo. Desde hace años se desempeñaba en la institución, con una específica línea de estudio y un aporte fundamental durante la pandemia. Llegó incluso a ser el titular del centro que se encuentra sobre calle Héroes de Malvinas, frente al Hospital Pediátrico San Luis. Ahora lo trasladaron a Laboratorios Puntanos, un espacio dedicado a la fabricación de medicamentos. Como él, otros trabajadores fueron reubicados. Los que durante el coro-

navirus fueron verdaderos héroes, exponiéndose a niveles brutales de peligro, dejando jornadas completas en pos de la sociedad, hoy son olvidados.

“Es un cambio innecesario, es una institución que funcionó bien durante la pandemia, pero antes también, lo venía haciendo de una forma armónica. Es el desmembramiento del equipo. Fuimos dispuestos en distintos lugares, algo innecesario, sobre todo viniendo de la gestión que en ningún momento visitó el laboratorio, no fueron a ver cómo trabajábamos, en estos cinco meses no se acercaron, inclusive hubo falta de reactivos o cuestiones urgentes para resolver y no hubo acompañamiento ni respuesta”, repudió.

Verticalismo puro

Las medidas fueron aplicadas y no se notificó debidamente. Hubo una resolución que se envió vía correo electrónico al mail institucional del laboratorio, pero no comunicaron personalmente las acciones.

“Digamos que si por algún motivo no leíamos el mensaje, no nos enterábamos. No es que vinieron a decir que estábamos designados en otro lugar, que supongo que corresponde. Según ellos no hace falta. Tampoco hubo una explicación ética como para justificar este cambio. Éticamente tampoco se manejaron en forma correcta”, lamentó.

“Fue planificado de antemano, las resoluciones venían con dada de baja en el lugar y disposición en otro. Fuimos reubicados en gran parte en hospitales de día y tres de nosotros en Laboratorios Puntanos”, agregó.

Talia recordó que el establecimiento fue reconocido a nivel legislativo y por múltiples organismos. De hecho participó de un estudio muy relevante en el que Nación tomó decisiones en base a la evidencia que se generó justamente en el Laboratorio, un abordaje que tuvo una publicación que recibió varios reconocimientos en una revista de alto impacto internacional. El “Dalmiro Pérez Laborda” tenía estándares de calidad que se lograron concretar también en plena pandemia. Mover al personal, es desperdiciar todo este avance.

“No es por desmerecer otros lugares, pero me envían a Laboratorios Puntanos y no tengo formación en eso, sino en epidemiología, bioquímica, enfermedades, vigilancia epidemiológica. Ninguno de los que tomamos esta experiencia vamos a poder hacer uso, es una formación altamente específica”, opinó.

“Le pedimos a la gente que trate de recordar al laboratorio, el orgullo que fue en momentos de pandemia, que fue cuando más se conoció. Necesitamos apoyo para hacer uso de nuestra formación de manera completa y no como sucede en estos momentos”, concluyó.