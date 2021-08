Dos primos, al Penal por un asalto a mano armada

Entre la primera y la segunda detención, los efectivos de la Comisaría 7ª lograron consolidar la presunción de que dos primos, Aldo Baigorria y Braian Lanza, fueron quienes cometieron el asalto en el mercadito Mil Frases la noche del viernes 30 de julio en la manzana 315 del barrio 131 Viviendas, en San Luis. Y ayer, con las pruebas que le arrimaron los efectivos y otras que se produjeron en el Juzgado Penal 3 mientras se desarrollaba la prórroga de la detención de los jóvenes, el juez Juan Manuel Montiveros Chada resolvió dictarles el procesamiento con prisión preventiva a ambos por “Robo calificado por el uso de arma de fuego”, informó cerca de las 13 el jefe de la referida seccional, comisario Gerardo Contreras.

El 12 de agosto, a partir de lo que le indicaban la denuncia y declaraciones tomadas, algunas averiguaciones practicadas y el análisis de cámaras de seguridad, la Policía solicitó la orden judicial para allanar cuatro domicilios. Fueron en simultáneo en los barrios El Lince, Ampare, El Hornero y Viviendas Productivas. Justamente en la manzana 90 de este último barrio hallaron y secuestraron el Ford Focus en el que Baigorria habría esperado a Lanza para escapar del local tras balear a la empleada en la pierna y apropiarse de un magro botín, que no superó los 500 pesos. En esa ocasión, los dos sospechosos fueron arrestados, pero para averiguarles los antecedentes y medios de vida, por lo que recuperaron la libertad a las pocas horas.

Pero cinco días después, ya con pruebas de cargo más sólidas, el magistrado ordenó la detención de ambos. Lo que explicó Contreras es que entre el primer arresto y el segundo fue reconocido el Ford Focus al igual que parte de la ropa secuestrada y el revólver hallado en los procedimientos hechos el 12 de agosto. Ese día también se incautaron de celulares y marihuana.

La empleada, de 20 años, no se resistió cuando el asaltante, que ocultaba parte de sus facciones tras un barbijo y un gorro, exhibió el arma y, con ella, sus intenciones delictivas. Pero así y todo resultó baleada. La Policía cree que al delincuente quizá se le escapó el tiro, que le dejó un orificio de entrada y otro de salida en el muslo derecho, pero no tocó el hueso. “Las averiguaciones siguen, la joven aún no ha podido ser examinada por el médico forense, que es quien va a determinar la gravedad de la herida”, dijo ayer el jefe policial, quien estimó que quizá les sumen el cargo por la lesión con el arma de fuego.