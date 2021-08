Schwartzman y Bagnis brindaron las primeras alegrías en el inicio del US Open

Diego Schwartzman y Facundo Bagnis lograron este lunes sendos triunfos en sus respectivas presentaciones por la primera ronda del US Open, último y cuarto Grand Slam de la temporada, para las primeras alegrías argentinas en el torneo.

Schwartzman necesitó ajustar su juego para vencer al lituano Ricardas Berankis en sets corridos (7-5, 6-3 y 6-3).

El "Peque", 14° en el ranking mundial de la ATP y undécimo favorito en Nueva York, se impuso luego de dos horas y 21 minutos en la cancha 5.

El primer set resultó muy parejo a pesar del buen comienzo del "Peque" con el parcial 2-0. A partir de ahí cometió errores, Berankis forzó su remate de derecha y equilibró el juego. El tenista porteño se recuperó: estaba 6-5, pero 0-40 con su saque cuando obtuvo todos los puntos restantes para el 7-5, merced a buenos servicios y mejor defensa.

Schwartzman aprovechó errores no forzados de Berankis para llevarse el segundo set por 6-3, con mayor efectividad en el primer servicio, y mantuvo el nivel en el tercero.

"El clima estuvo muy húmedo, no sé si tanto calor porque había un poco de viento, pero sí una humedad terrible. Nunca me cambio el pantalón, pero me lo fui a cambiar porque estaba empapado. Cuando salía el sol era más duro", dijo Schwartzman en rueda de prensa.

Luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con altas temperaturas, el "Peque" aseguró que afronta "una gira terriblemente calurosa", pero que ya está adaptado.

Por último, hizo un llamado de atención a los espectadores que se acercaron en masa para obtener una foto o un autógrafo suyo una vez concluido el partido: "Hay mucha gente, está explotado".

"Estaría bueno que a la hora de terminar sea obligatorio que se tenga el barbijo para firmar autógrafos y fotos, porque están muy cerca y no solo para cuidarnos a los jugadores, sino que todavía me da un poco de no sé qué después de tantas burbujas y encierros en el último año. Todavía es un poco chocante ver tanta gente, pero también es divertido", afirmó.

La mejor raqueta argentina logró su quinto triunfo en primera ronda de US Open. Sus mejores actuaciones se produjeron en 2017 y 2019, cuando llegó hasta los cuartos de final.

Por su parte Bagnis ganó en primer turno con una actuación destacada ante el japonés Taro Daniel en sets corridos por un triple 6-3.

Bagnis, número 80 del ranking mundial, necesitó de 2 horas y 2 minutos para consumar el triunfo ante Daniel (109º) en la cancha 12.

El nivel de Bagnis fue demasiado para Daniel. El santafesino estuvo muy concentrado y rápido en cada punto para no cederle opciones al japonés.

Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre el santiagueño Marco Trungelliti (198) y el español Alejandro Davidovich Fokina (33).

La primera ronda del US Open para los argentinos continuará con el enfrentamiento entre Guido Pella (84º) y el serbio Filip Krajinovic (38) en la cancha número 4.

Y este martes harán su presentación otros tres representantes argentinos: Federico Coria, Federico Delbonis y Nadia Podoroska.

Télam / NTV.