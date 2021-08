Lo condenaron a 11 años y medio de cárcel por dos asaltos

Este jueves, después de casi cinco años con prisión preventiva por asaltar dos comercios de Villa Mercedes, Ramón Alejandro Isaguirre conoció finalmente que la Penitenciaría seguirá siendo su destino al menos otros seis años. La Cámara Penal 2 lo condenó a 11 años y seis meses de cárcel por robar a mano armada en un local de ropa el 7 de noviembre de 2016, y por cometer un asalto con la misma modalidad en una verdulería, dos días después. Mientras tanto, Rosa Edith Chavero, la mujer que también llegó al juicio acusada de participar en uno de los atracos, fue condenada a un año y medio de prisión en suspenso, no por el hecho en sí, sino por su rol de encubridora en el mismo.

El hombre de 44 años fue declarado responsable de "Robo calificado por el uso de arma de fuego (dos hechos)”, y la mujer de 26 años, de "Encubrimiento agravado por el delito precedente". "Soy inocente", alcanzó a decirle Isaguirre a El Diario, luego de la lectura del fallo, cuando un policía volvía a esposarlo para trasladarlo nuevamente al Penal. “No lo puedo creer", aseguró respecto al fallo, porque él, el día de los asaltos, estaba en su casa con su pareja, según aseveró.

No obstante, comentó que, entre las pocas palabras que pudo cruzar con él, su defensor, Valentín Rivadera, le adelantó que en los próximos diez días hábiles apelará el fallo.

Chavero, en cambio, no deberá purgar su condena en la cárcel, puesto que una pena en suspenso quiere decir que no deberá transcurrirla en prisión, sino en libertad, pero sometiéndose a las condiciones que fije el tribunal, como no volver a delinquir, pues en ese caso el beneficio podría ser revocado.

Durante los alegatos, el fiscal de Cámara, Ernesto Lutens, había solicitado que Isaguirre fuera castigado con 12 años de cárcel por los dos asaltos y que la mujer fuera declarada responsable de "Robo agravado por el uso de un arma de fuego" por uno de esos hechos y que le dieran seis años y medio de prisión. Pero en el caso de que los jueces no la hallaran culpable de ese delito, pidió que fuera condenada por encubrimiento.

El primero de los robos fue en Chris Moda, en Jujuy 603, y lo sufrieron la dueña del local, de apellido Assat, su empleada y su hermano. Fueron atacados por tres delincuentes, que los inmovilizaron con precintos y les sustrajeron dinero, una cartera, dos zapatillas, remeras, dos celulares y una billetera.

El segundo asalto fue en una verdulería situada en León Guillet 1002. El dueño del negocio, de apellido Ávila, junto a su yerno y sus hijas, de 12 y 16 años, fueron atacados por dos ladrones. Uno de ellos los ató con los cordones de las zapatillas y el otro les robó dinero, teléfonos y un radiograbador, para después pegarle un culatazo a Ávila y darse a la fuga.

MM