Empezaron a aplicar la vacuna Moderna como segunda dosis

Ya me habían colocado la primera dosis de Sputnik V, llevaba tres meses y medio desde la aplicación. Surgió esta alternativa, me informé sobre la seguridad y la eficacia del procedimiento y también indagué sobre la experiencia de otros países. Eso me motivó a decidir. Ahora estamos todos vacunados en mi familia; mi esposa y mi hija, quienes son docentes, ya tenían las dos dosis. Esto me da tranquilidad, sobre todo al tener en cuenta que es probable que en un tiempo empiece a circular la variante delta. Nadie está exento del virus, es mejor estar protegidos, no solamente por uno mismo, sino por los demás”, expresó Mauricio Soler, un voluntario que accedió a la combinación de vacunas.

Ayer el equipo de Salud dio un paso más en la lucha contra la pandemia y ejecutó una jornada abocada a la combinación de dosis. El personal inoculó a personas mayores de 50 años que ya habían recibido el primer componente de Sputnik V. También trabajaron sobre voluntarios que se anotaron para participar de la investigación que concreta San Luis de cara a la colocación de vacunas de diferentes laboratorios. De este estudio también participan Córdoba, La Rioja, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo que informó la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, hubo más de 3.400 convocados; los trabajadores sanitarios estuvieron preparados para cubrir a alrededor de 3 mil personas con las ampollas de Moderna, que en la provincia también empezó a ser administrada en la franja que va de los 12 a los 17 años con situaciones de salud priorizadas.

En el Hospital de Villa de Merlo citaron a unos 300 pacientes para la aplicación de Moderna, a modo de segundo componente. Lo propio ocurrió en la Universidad Provincial de Oficios, de Villa Mercedes, donde llamaron a 709 vecinos para la misma vacuna.

En la ciudad de San Luis, el punto de encuentro fue el Polideportivo Municipal. Allí citaron a 2.044 personas para la segunda dosis con la vacuna de Moderna. En el predio se ubicó un área de trabajo para el personal del Laboratorio de Salud Pública “Dr. Dalmiro Pérez Laborda”, que desarrolla la investigación sobre la inmunidad de las combinaciones.

En Quines, habían citado a 400 personas, en las instalaciones del nosocomio local, para recibir la segunda dosis de Sinopharm.

“La convocatoria para el estudio de intercambio de vacunas inició el martes, y desde el miércoles y jueves se autorizó a nivel nacional la aplicación de segundas dosis diferentes a la primera colocación. Nosotros continuamos en paralelo con la investigación para ver las combinaciones que podemos tener. La idea es probar todas las combinaciones; hoy les sacamos sangre a los voluntarios para evaluar su inmunogenesidad, es decir, la respuesta inmune que genera la combinación. Hay estudios que demuestran que no hay inferioridad en la respuesta inmunitaria”, explicó el titular del laboratorio, Juan Talia.

Recordó que la idea de la investigación es acompañar las decisiones sanitarias; todo en el escenario actual, donde siguen de cerca la evolución de diferentes variantes, como la cepa delta.

“Opté por ser voluntaria para prevenir. He tenido contagiados en la familia y por suerte no he adquirido la enfermedad, pero vi de cerca lo que significa, tuve a mi hija internada. Por eso mi decisión fue inmediata, me llamaron y vine. Conozco gente que es antivacuna. Últimamente en internet hay información negativa, pero lo que les puedo decir es que se animen a vacunarse. Nos tenemos que cuidar entre todos”, manifestó Lía Rivarola, tras una extracción de sangre para el estudio puntano.

Talia subrayó además que seguirán con el estudio de combinaciones de personas que tienen el primer componente de Sinopharm o AstraZeneca y que serán citadas en los días posteriores. La cantidad de testeos se fijó en 440, según determinaciones de Nación.