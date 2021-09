El Trapiche se prepara para la celebración de los estudiantes

Los cabañeros y trabajadores del turismo de El Trapiche ultiman detalles para recibir a los estudiantes que celebrarán su día durante el fin de semana, en un festejo que será atípico por la situación de pandemia, pero esperado, debido a que el año pasado el coronavirus no permitió la celebración.

"Hemos tenido reservas de colegios, más o menos unos cuatro o cinco que quieren venir en grupos de a diez o de a veinte personas", contó el encargado del camping La Resbalosa, Lucas Godoy.

Adriana Yamin es la encargada de las cabañas Villa Alinor, ubicadas frente al río, que ya están reservadas en su totalidad.

En la costanera, en particular, no estará permitida la circulación, se va a peatonalizar para que haya más seguridad". Juan Manuel Rigau, intendente de El Trapiche.

"Para la semana del estudiante siempre está lleno, solo que en años anteriores hemos alquilado todo el complejo a una sola promo. Este año no ha habido tantos chicos en las promos como para alquilar a 50 personas, que es la capacidad que tengo yo acá, entonces alquilaron un grupo de veinte, otro de diez o de cinco. Esa diferencia he visto con respecto a años anteriores, cuando directamente una promo te alquilaba todo", contó Adriana.

Los valores son variados. Una cabaña sale entre $2.000 y $2.300 por día, por persona, y los chicos suelen alquilar por tres o cinco días. Una opción más económica es acampar, que cuesta unos $500 por carpa, por día.

Los encargados de los alojamientos y campings solicitarán un PCR negativo o el alta médica si algún egresado tuvo coronavirus recientemente. Además, solicitarán el DNI para hacer la trazabilidad.

Los encargados de los diferentes espacios de alojamiento contaron que optaron por contratar seguridad, para su tranquilidad y la de los padres de los egresados.

"Vamos a poner seguridad para los chicos porque siempre hay alguien que se descontrola. Van a estar seguros, para que los padres se queden más tranquilos y para que sepan que los chicos no van a estar tan solos", contó Lucas.

Hace 52 años que Luis Gualdoni maneja el camping Schmid, y tiene expectativas por esta celebración. "Pensamos que va a ser un buen año, porque como no ha habido actividades creemos que puede llegar a haber un desborde de chicos que quieran venir, pero son varios los campings que hay acá en El Trapiche, así que capacidad va a haber para todos", indicó.

El intendente Juan Manuel Rigau expresó que es una buena noticia que los estudiantes vuelvan a festejar su día en la localidad. "Es una alegría para la comunidad que vive del turismo, dado que esto genera un movimiento turístico y económico. Fueron dos años dificilísimos y esto empieza a poner de otra manera en relieve un poco la actividad económica en la localidad, eso hace bien", dijo.

Rigau adelantó ayer que el Municipio estaba finalizando la organización de las actividades que brindarán durante el fin de semana.

"Estamos realizando un trabajo en conjunto con el Gobierno, dado que la magnitud de la actividad de los chicos que llegan sobrepasa al pueblo. Por eso siempre se trabaja de manera conjunta con la Provincia, que hace su soporte a través de los distintos ministerios como los de Seguridad, Salud, Deportes, y eso genera una diversificación de muchas actividades a lo largo de la semana, que en este caso en particular va a arrancar fundamentalmente el viernes y va a terminar el martes", explicó el intendente.

En línea con lo anunciado anteriormente por el Comité de Crisis, Rigau explicó que esperan a los chicos que estén en los dos últimos años de secundaria.

"En estos días comienza el operativo de seguridad en los distintos puntos de la ruta para los que vienen llegando a la localidad, controlando fundamentalmente la alcoholemia, los papeles, es decir las cuestiones normales de circulación. Se va a intensificar ese tipo de control por la circulación que va a haber. En la costanera, en particular, no estará permitida la circulación, se va a peatonalizar para que los vehículos no transiten por allí y haya más seguridad", explicó.