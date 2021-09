Argentina y Bielorrusia juegan por Copa Davis en el Lawn Tennis con público

Diego Schwartzman enfrentará este sábado desde las 11 a Daniil Ostapenkov en el primer punto de la serie al mejor de cinco entre Argentina y Bielorrusia, que se jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club por los playoffs de reclasificación para el Grupo Mundial I. A continuación lo harán Guido Pella y Erik Arutiunian.

Y el domingo los enfrentamientos serán el doble entre Máximo González y Horacio Zeballos vs. Zgirovsky yBorisiouk; a partir de las 11 y a continuación los singles entre Diego Schwartzman vs. Arutiunian y Guido Pella vs. Ostapenko.

El match se disputará después de 16 años en la cancha central del tradicional club ubicado enlos bosques de Palermo y contará con la presencia de público. En ese escenario Argentina jugó por última vez en 2005, en una serie frente a la República Checa en la que se impuso por 5 a 0 por la ronda inicial del Grupo Mundial.

En estos partidos se permitirá el ingreso del público luego de que las autoridades sanitarias aprobaran un aforo de hasta el 70% de la capacidad total del estadio, lo que equivale a 3.800 lugares.

Si Argentina supera a Bielorrusia, obtendrá una plaza para competir en 2022 la clasificación, junto con los países que terminen entre las posiciones 5 a 18 en las Finales de este año y los otros ganadores del Grupo Mundial I de esta temporada.

En caso de que no consiga la victoria, el año que viene el equipo "albiceleste" competirá para tratar de no descender al Grupo Mundial II.

El conjunto argentino está liderado por Diego Schwartzman (15° del mundo), junto al debutante Federico Coria (61°), Guido Pella (82°); además del marplatense Horacio Zeballos (7° en la especialidad) y Máximo González (25°), que jugarán el partido de dobles.

