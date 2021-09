Nuevas voces, temas audaces y renovada imagen de radio

Aunque su llegada fue casi inesperada y el cambio de programación que le ofreció a sus oyentes, aquel 16 de septiembre de 1981, fue difícil de asimilar, hoy Radio Nacional San Luis se transformó en un medio que defiende la tonada auténtica y que también se considera pluricultural. Si bien sus contenidos siempre estuvieron atravesados por gestiones que llevaban adelante los presidentes, ya que es parte de la red de 49 emisoras que están distribuidas por todo el país como una fracción de la radio pública, hoy tiene por delante un nuevo desafío: convocar a una mayor cantidad de audiencia.

Uno de los cambios importantes que se dio a partir de esta nueva gestión de Radio y Televisión Argentina (RTA) es que las 49 radios nacionales se consideran emisoras y no repetidoras, como lo fueron durante mucho tiempo: “Se está terminando con esa centralidad porteña donde nosotros solo retransmitíamos programas de Buenos Aires. Ahora, desde las provincias, somos los que alimentamos la programación de Nacional”, aclaró Gloria Velázquez, su actual directora, quien comenzó esa tarea el 17 de marzo del año pasado.

El panorama al que se enfrentó por entonces la periodista no fue el mejor. “Me encontré con una radio muy apagada”, dijo para explicar la situación en la que estaban. Si bien reconoció que el plantel técnico y profesional es muy sólido y de gran trayectoria, “solo había dos programas al aire de producción local”. Además, señaló que “estaba sumida en la oscuridad como medio de comunicación, cuando se supone que debe ser una luz para la comunidad”.

El principal problema que encontró la periodista fue que la mayoría de la gente no sabe dónde está ubicada Radio Nacional: “Que no se conozca esta radio que tiene 40 años de existencia y que además viene de ser la continuidad de LV13, la primera radio de San Luis, es increíble. Lo primero que hicimos fue visibilizarla y para eso ofrecimos una nueva programación para sacarla del quinto subsuelo adonde la llevó la gestión de Mauricio Macri y Hernán Lombardi”. Otros de los lamentos de la directora es que los responsables anteriores le quitaron la autoestima a todo el personal, algo peligroso si se tiene en cuenta que es un medio público que realiza un aporte a su comunidad.

También contó que tuvo que hacerla visible en el propio edificio para repararle el cuerpo físico. Además, Velázquez puso en marcha varias estrategias de comunicación con los otros medios públicos como el Canal 13 y las distintas organizaciones sociales y políticas. “A tal punto que el pasado 24 de marzo realizamos un acto e inauguramos un espacio de Memoria, Verdad y Justicia en el frente del edificio. Nos fuimos conectando con distintos organismos y por primera vez la radio concretó una acción comunitaria con la Universidad Nacional de San Luis. Brindamos un conversatorio para Día del Periodista organizado íntegramente por nosotros, que era algo que había dejado de suceder en esta emisora”, recordó Velázquez.

"La radio estaba apagada, oscura, algo peligroso para un medio que tiene que dar luz a sus oyentes" Gloria Velázquez, directora.

Con la música también existe un gran compromiso porque la radio está en el intento de rescatar todos sus ritmos: rock, folclore, tango o jazz; y además hay música preparada especialmente por la emisora para ayudar a los músicos durante la pandemia. Al tener que informar a Sadaic todos los días los autores e intérpretes que se emiten durante la programación, los músicos luego pueden cobrar sus derechos a fin de mes.

Hoy en la pestaña de LRA 29 Radio Nacional San Luis del sitio oficial de la radio pública (www.radionacional. com.ar) se puede escuchar la programación en vivo, además de leer y escuchar las notas que los programas locales realizan al aire todos los días. Y participan alimentando las redes oficiales de la radio pública en Facebook, Instagram y Twitter.

Asimismo cuenta con un servicio informativo propio —cada media hora— con las últimas noticias que han sucedido en la provincia y con la agenda de los temas que importan en la región.

Nueva audiencia

Si bien la radio tiene una audiencia cautiva que gusta del folclore y el tango, ha sido siempre un debate dentro y fuera de la emisora a quién le habla el medio público. Velázquez señaló que son muy ambiciosos respecto de la incorporación de oyentes “porque hay mucho más por hacer todavía y mucha más gente por buscar para que se sume a escucharnos”. Pero afirmó que la audiencia tradicional se amplió hace un año con la incorporación de la perspectiva de género a la programación. “Muchas mujeres se volcaron a escucharnos, igual que las distintas identidades y diversidades de la comunidad. Ahora tienen un lugar donde reconocerse”.

La búsqueda del público joven es el gran desafío y para eso LRA29 cuenta con nuevas voces como Francisco Alejandrino, Camila Pereyra, Samanta Mendoza y Elina Gómez Martín, quienes durante toda la programación les hablan a millenials y centenials. Entre los temas que tratan, además de las nuevas tendencias, tecnología, la movida cultural y el espectáculo, ofrecen una columna cannábica, porque Velázquez aclaró que “hay un gran sector de la sociedad que le preocupa y sigue con atención el uso del cannabis”.

Las voces consagradas como Gustavo González, Ayelén Britos y Ramón Estrada continúan por las mañanas, con la incorporación de Francia López. Se sumó la temática del cuidado del medioambiente con un espacio de lunes a viernes que dirige Tomás Oro; el “Punto de Encuentro” lo conduce Alejandro Heredia, que se emite desde San Luis para otras diez radios de cinco provincias y por la noche cierra la programación Carmen González, otra reconocida periodista puntana.

Según dijo la directora “la idea es ofrecer un servicio de información con entretenimiento, pero siempre con temas seriamente tratados, sin amarillismo y sensacionalismo. Y hacemos un gran rescate de todos los hechos de la historia cada día”.

Creación de la discoteca

Cuando la actual directora encontró la habitación donde se guardaban los viejos discos de vinilo y el equipamiento que ya no se utilizaba, se dio cuenta que estaba frente a un tesoro: “Había discos muy viejos, de artistas locales y consagrados, pero también grabaciones de antiguos programas con voces de nuestros artistas de la radio. Estaban en cd y cassettes. Al principio me sentí desahuciada y me causó angustia ver el estado deplorable en el que se encontraban. Porque era un depósito de equipos obsoletos donde además había una montaña de discos y grabaciones”, contó Velázquez.

Lo primero que hizo fue una limpieza total del espacio y de cada uno de los elementos que allí estaban. Como la habitación era muy oscura, decidió hacer un trabajo especial “para que entrara más luz por arriba con una reforma edilicia en la que incorporamos aberturas. Eso incluyó pintura nueva y puesta en valor de todo el mobiliario donde ahora se resguardan esos discos. Y como se trata de materiales que tienen papel y cartón, hacemos una desinfección periódica del lugar para evitar que se genere alguna plaga”, comentó. También aprovechó ese espacio para poner en forma la muestra fotográfica permanente del reportero José Luis Cabezas. Esas fotos llegaron a San Luis cuando se cumplieron los 20 años de su asesinato en Pinamar, en enero de 1997.

Ahora la discoteca cuenta con más de 500 piezas y la idea fue “visibilizar, jerarquizar y valorar todos esos elementos que estaban prácticamente abandonados y que eran parte de la historia musical y del sonido de San Luis, incluso de la evolución de cómo se trasladó y se imprimió el sonido en estos cuarenta años: desde la cinta abierta, pasando por el vinilo y hasta llegar al sonido digital compacto”, explicó la directora.

En ese lugar también estaban arrumbadas las antiguas voces de la radio que eran parte del archivo de la emisora y que ahora fueron puestas en escena: “Al ser esta la primera radio de San Luis, pensemos que fue la que le dio aire a todas esas voces de los grandes locutores y locutoras de la radiodifusión provincial”, señaló la directora.