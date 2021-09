Capacitan a personal del Plan de Inclusión en Sol Puntano

Sol Puntano es un proyecto agrícola experimental que inició en el 2000. Desde entonces no ha parado de crecer en cuanto a la variedad y cantidad de producción, cuenta con una fábrica en la que se trabaja el valor agregado, realizan ensayos a campo y además, entre muchos otros aspectos, capacitan a personal para desarrollar las diferentes tareas dentro del predio. “Por estos días estamos capacitando a catorce personas que pertenecen al Plan de Inclusión Social, que dividimos por turnos. Siempre estamos ávidos de personal y dispuestos a enseñarles sobre los diferentes oficios”, dijo Alfredo Cartellone, jefe del Subprograma Colonia Agrícola.

“Tenemos mucha superficie cultivada y es necesario poder contar con personas que realicen las diferentes tareas para que podamos cumplir con la función originaria de este espacio, que es experimental y en el que además tienen la posibilidad de capacitarse”, indicó Cartellone, y añadió que esta iniciativa se suma a las actividades que llevan adelante con estudiantes de colegios primarios y secundarios que tienen orientación agrotécnica, o los de universidades como la de Río Cuarto o la de Agronomía de Villa Mercedes, “que siempre visitan el predio para realizar prácticas a campo. Son instituciones que quizá no tienen ese lugar para llevar a la práctica la teoría que estudian y acá les brindamos un espacio”.

Desde que estoy en Sol Puntano aprendí a podar, a cosechar aceitunas y duraznos, entre otras cosas. Lo que más me gustó aprender fueron las técnicas de la poda, es una tarea que lleva mucho tiempo y es interesante hacerlo; de esto depende después lo que se dé en una planta. Me gustaría tener una huerta para aprender un poco más y aplicar esto que aprendimos. Este trabajo es algo que deberían aprender todos, es un buen oficio (Carlos José Giménez)

El actual plantel fijo de la colonia agrícola, que está conformado por más de cincuenta personas, surgió del Plan de Inclusión Social. “Muchos de ellos son los que tienen mayor antigüedad. En este caso quienes deseen podrán hacerlo también. No hay un límite y queda en cada uno de ellos que si les gustan estas tareas se queden o no”, dijo el funcionario.

El plantel cuenta con más de 50 empleados que surgieron del Plan de Inclusión Social.

Para realizar las tareas dentro del predio no es necesario contar con una edad específica, pero sí estar dispuestos a aprender y a aplicar las técnicas que cada labor requiere.

“Específicamente los capacitamos en todas las tareas referidas al manejo de cultivos hortícolas, frutales y viñedos; les brindamos los aspectos que deben tener en cuenta para una poda efectiva, para saber cómo hacer un control de malezas; cómo se cosecha; qué hay que hacer para acondicionar el suelo; sobre producción de plantines; los trabajos en invernáculo como siembra y trasplante, entre muchas otras”, aseguró Cartellone y añadió que todo lo que aprenden puede servirles para insertarse laboralmente de manera privada, en el mantenimiento de jardines o parques, de huertas con frutales. “Es importante para nosotros que ellos aprovechen ese conocimiento”.

El trabajo me gusta mucho y la naturaleza también. Disfruto pertenecer a un plan donde se puede aprender para tener un oficio. Como recién explicaba, nos dieron una gran oportunidad a todos que tenemos que aprovechar, ojalá que en un futuro nos contraten. No soy mucho de la idea de proyectar algo como esto, una huerta propia no es para mí, vengo a trabajar nomás. De todo lo que más me gusta es la zona de invernáculo, mantenimiento y poda, que no sabía hacerlo y aprendí. (Lucas Lanati)

A Danilo Zabala, el más joven del grupo, le gusta mucho la actividad. “Ya tenía un poco de experiencia trabajando la tierra. Acá me voy perfeccionando, aprendiendo más sobre poda, siembra, elaboración de plantines y cosecha; todos los días hay algo nuevo que aprender. Para nosotros es lindo trabajar; aparte hay compañerismo. Mi idea es seguir hasta tener mi propio espacio”.