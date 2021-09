Con el objetivo cumplido, con la medalla de oro en el cuello y con el título del mundo como merecido premio a todo el esfuerzo, Alfredo Villegas está en Francia para jugar un par de exhibiciones y estrenar su corona lograda en el Mundial de frontón 30 metros que consiguió en Valencia. "Sueño con ser campeón del mundo en mi querido San Luis", comenzó diciendo el "Puly", que el jueves regresará a la provincia.

El pelotari puntano disfruta de la bella París. También aprovechó para ir a ver al PSG con Lyon, lo que significó el debut de titular de Lionel Messi en la liga local. "Fui a ver a Messi. La sensación que siempre me transmite cuando lo veo es de profunda admiración, hace cosas que nadie hace en el fútbol. Y me enorgullece que sea argentino".

La pelota paleta es su vida. Empezó a jugar a los 6 años. Toda la familia juega y él abrazó este deporte de muy niño. Tiene un talento innato, pero a esa jerarquía le suma garra y mucho corazón, lo que hace un combo perfecto para conseguir grandes cosas.

Nunca se olvida de su tierra. Es su patria chica, donde está su gente. "Tuve la oportunidad de venirme a vivir a España, también a Francia, y opté por quedarme en San Luis. No lo cambio por nada en el mundo. Soy muy pero muy puntano, lo llevo tatuado en mi brazo derecho", aseguró con la voz algo entrecortada por la emoción.

Lo primero que se me vino a la cabeza cuando salí campeón fue mi familia. Son todo para mí, mi gran pilar.

No abandona su perfil bajo. Los títulos no le nublan la vista. Es familiero y disfruta las pequeñas cosas, esas que le llenan el alma. "Mi familia lo es todo, sin ellos no sería lo que soy. Es el pilar fundamental de mi vida. Siempre le pongo garra, corazón y mucha perseverancia a lo que hago. De eso estoy hecho, de eso me hicieron mis padres".

La pelota paleta se convirtió en su vida. Es un deporte inclusivo, accesible a cualquier posición social, para hombres y mujeres de cualquier edad. Por eso el "Puly" quiere seguir aportando su granito de arena en un deporte que le dio y le da mucho.

Cuando le consultan por qué es campeón mundial, no duda en responder: "Soy campeón mundial por todo lo que dejé, me sacrifiqué, luché, lo perseguí, jamás bajé los brazos y lo logré. Pero para todo eso no dejé nunca de entrenar y hacer todo a la perfección; aunque estuviera enfermo, dolorido, yo seguía igual. No creo en la suerte, creo en el sacrificio, en el verdadero esfuerzo para poder conseguir lo que uno tanto quiere", aseguró con la misma firmeza que encara cada partido.

Es dueño de varios títulos, pero hay tres que están en su podio diario. En primer lugar pone la Copa del Mundo frontón 30 metros de mayores en España 2021. Después ubica el Panamericano 2019 de Lima en cuero frontón mayores, y en tercer lugar el Mundial absoluto 2014 mayores goma trinquete en México.

Tiene como referente a su hermano Gabriel. No se imagina la vida sin la pelota paleta. Si volviera a nacer, la elegiría de nuevo. Apenas pasaron cuatro días del título del mundo. Solo piensa en su regreso a San Luis para abrazarse con la familia y con cada uno de los puntanos. Después será hora de analizar el futuro y preparar lo que viene. Mientras tanto, disfruta de un nuevo logro.