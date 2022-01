Alfredo Villegas no para de ganar: ahora festejó en Uruguay

Alfredo Villegas es una máquina de ganar y empezó el 2022 de la mejor forma. Se impuso por tercer año consecutivo en el Internacional de pelota azul que se disputó en Uruguay. En pareja con Federico Isaías, ambos ganaron los cinco partidos que jugaron y se subieron al escalón más alto del podio. En la final dieron cuenta de los locales Andrés Martínez e Ignacio Unzurrunzada. Fue en la modalidad frontón.

"Siempre juego los campeonatos como si fuera el último y es una felicidad muy grande conseguir el triunfo, sobre todo representando a San Luis y a Argentina", comenzó diciendo el "Puli".

Para salir campeones tuvieron que sortear cinco escollos: los dos partidos de la zona, cuartos, semifinal y la final. La pareja estuvo compacta, jugó en un nivel muy alto y no les dio chances a los rivales de turno. Si bien es cierto que este es el tercer título del sanluiseño en este torneo, también es verdad que en las ediciones anteriores fue en trinquete y con otro compañero: Facundo Adreasen.

La fórmula del éxito del "Puli" va de la mano con el entrenamiento y el sacrificio diario para estar bien, tanto física como mentalmente. "La constancia, la disciplina y el sacrificio son lo que te lleva a lograr lo mejor de uno", aseveró el puntano.

Ser pelotari es su gran pasión. Le gusta divertirse practicando otras disciplinas deportivas, pero la pelota a paleta es su gran amor. "Mis padres me llevaron de chiquito a la cancha y me enamoré para toda la vida; simplemente la pelota a paleta es mi vida", dijo con voz firme y segura, igual que cuando le da a la pelotita que viene a alta velocidad.

Es un apasionado. Un profesional por donde se lo mire. Ganó innumerables títulos internacionales. Es un abonado a los podios. Es uno de los mejores del planeta, pero no se le nubla la vista. Entrena y trabaja como si estuviera dando los primeros pasos en este deporte. Defiende a muerte la pelota paleta y lo hace feliz que cada día esta disciplina tenga más adeptos. "La pelota a paleta es un deporte que es muy inclusivo, no discrimina clases sociales, pueden jugar tanto hombres como mujeres de cualquier edad y es muy pasional. Una vez que comenzás a jugar no lo podés dejar más. La comunidad pelotari es muy unida, cuando alguien necesita algo siempre tenés a un pelotari para que te ayude; eso es muy difícil de ver en otros deportes", sentenció.

Es un agradecido. Siempre se acuerda de la familia y de toda la gente que hace un esfuerzo grande para apoyarlo. Nadie le regaló nada, si llegó hasta acá es por su esfuerzo y por su talento. Además tiene un doble mérito, ya que no solo llegó a la elite, sino también tuvo la inteligencia para mantenerse tantos años en los primeros planos internacionales.

"Mi objetivo siempre es jugar todos los campeonatos posibles, pero sé que la prioridad es el mundial absoluto en octubre, en Biarritz (Francia), donde jugarán todos los países y todas las especialidades", cerró.

A los 30 años sigue regalando magia. Alfredo Villegas respira pelota a paleta y no para de cosechar campeonatos. Es una máquina de ganar.

Redacción/MGE