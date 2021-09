Héroe en su tierra: el campeón del mundo llegó a San Luis

Con aplausos y bombos, una muchedumbre puntana recibió a Alfredo “Puly” Villegas, quien arribó al aeropuerto de la ciudad de San Luis, pasada las 14, tras convertirse en campeón del mundo en España.

“Es una emoción muy grande porque trabajé muchísimo. La mayoría de los países no creía que iba a ganar porque no era mi especialidad y eso me dio más fuerza. Dios estaba conmigo”, dijo sensiblemente motivado cuando salió del aeropuerto.

El pelotari puntano obtuvo el título tras ganarle 2-0 (15-9 y 15-12) al español Gustavo Vidal en la final de la Copa del Mundo Frontón 30 metros, que se desarrolló en Valencia, España. La conquista toma una mayor dimensión porque el “Puly” compitió en pelota goma, una especialidad que no es la suya y para la que se preparó especialmente.

La caravana

La caravana comenzará su recorrido en la avenida Fuerza Aérea con destino al Trinquete Modelo de Pelota Vasca, donde se realizará un acto en homenaje al deportista puntano.

MM