Alfredo Palacios, el pastor que eligió Santa Rosa para hablar de su fe en Dios

Hace seis años el pastor evangelista de la comunidad cristiana, Alfredo Palacios, llegó a Santa Rosa del Conlara para hacer un trabajo social y espiritual con las personas adictas a las drogas. También pudo edificar, con el aporte de las ofrendas, un templo que les permite hacer reuniones con los feligreses.

El predicador nació en Buenos Aires y tiene 54 años, está casado con Beatriz Muñoz, que es abogada, con la que tiene dos hijos: Belén de 23 (que se recibirá de psicóloga) y Ezequiel de 19, que estudia Maestro Mayor de Obras.

Palacios tiene dos pequeñas empresas constructores, una en Villa Dolores (donde está radicado hace unos años) y otra en Buenos Aires.

Actualmente, su vida se desarrolla en esa ciudad cordobesa y en Santa Rosa del Conlara. Según contó, fue en la localidad sanluiseña que sintió el llamado de Dios para que fuera a predicar su palabra en la zona del Valle del Conlara. "El Señor no tiene un límite geográfico, sino que él ama a las personas y quiere estar con los más necesitados", señaló en el templo de la localidad.

"Pasaba por la ruta y sentía que Dios me decía que había una necesidad grande de fe en esta localidad. Empezamos a trabajar junto a mi señora, éramos desconocidos y de a poco nos fuimos haciendo conocidos. Las personas pueden cambiar a través de Jesucristo, porque la mejor medicina para el corazón y el alma es el hijo de Dios", manifestó.

La labor del pastor es lograr cubrir todas las necesidades, en lo que se pueda y cómo se pueda. "Con los jóvenes hacemos un trabajo de contención para poder sacarlos de las adicciones. Sabemos que el alcohol y las drogas destruyen las vidas y las familias, por medio de la palabra de Dios los contenemos y los sacamos de esa vida. Esas personas son un ejemplo de lo que produce la droga en ellos y en el pueblo. He viajado al Amazonas, y otros lugares, y vi que las sustancias tóxicas destruyen la vida y la sociedad, porque empiezan con los robos", dijo.

Por ello, el predicador habló con el intendente y los jefes de la Policía de la localidad para trabajar en la prevención de los robos en la zona. "El delito es más amplio de lo que uno piensa, que incluye también la parte social y espiritual, porque continuamente cuando una persona no tiene límites y temor, puede hacer un desastre en todos los ámbitos", manifestó.

Palacios aseguró que el trabajo de prevención comienza en cada familia a través de la educación que deben brindarles los padres a sus hijos. "Como no llegamos a todas, estamos trabajando en las escuelas en donde hablamos con los directores y maestros también. Pero queremos que los papás tomen conciencia de que la educación es una obligación de ellos, tienen que instruir a sus chicos", destacó.

De acuerdo al pastor, actualmente se perdió la moral que tenían nuestros padres y abuelos, las sanas costumbres y el respeto, por causa del consumo de estupefacientes. "Cuando vine, hace cinco años, en una zona cerca del río se juntaba un grupo de personas adictas y pasaba la Policía pero a veces no podían hacer nada. Nosotros tenemos que llegar a esos lugares. Una noche me baje de mi auto y me puse a conversar con ellos sobre cómo estaba su vida y lo que hacían con ella. A algunos no les interesa y otros se interesan y escuchan, pero es un trabajo de hormiga y a veces sin recursos, como el de conseguir vivienda a los drogadictos", precisó.

Por estos días, está encaminado en un proyecto para que en los próximos meses se abra un centro comunitario que estará a cargo de una ONG para albergar a niños y madres adolescentes, en un espacio que él dijo que le entregará el Juzgado de la localidad. "Tenemos un problema con las chicas jóvenes embarazadas, muchos padres las echan a la calle. En muchos casos, padrastros y otros parientes abusan de ellas y quedan embarazadas. Dios siempre nos sorprende y alguna colaboración obtendremos", señaló.

"En la parte social, lo que más nos interesa es que las personas cambien su manera de pensar, porque si cambian, modifican su forma de vivir. Les enseñamos que se puede salir adelante, pero ellos tienen que estudiar y prepararse. Si queremos ser un país diferente, hay que prepararse y tomar conciencia. Queremos transformar el pueblo, lo estamos logrando, hay mejoras y también se puede hacer más. Pero hay que seguir trabajando juntos, no se trata de una bandera política, sino de tomar medidas a largo plazo y que se respeten los gobiernos que sigan con este crecimiento, no que venga uno que cambie este modelo por otro y así sucesivamente", detalló.

El templo y las plazas

Actualmente, la comunidad tiene un templo que en diciembre cumplirá dos años y que pudo concretarse, en parte, con las ofrendas de los feligreses.

"Hace 32 años, un pastor de la comunidad tuvo una visión y compró el terreno, pero nunca se edificó nada, y quedó en estado de abandono. Hace cuatro años le hablamos al intendente, pagamos los impuestos que debíamos —que estaban a nombre de entidad— y lo limpiamos. Comenzamos a construirlo sin recursos, solo con las ofrendas de los creyentes que permitían también pagar la luz y comprar los alimentos para entregar a los más necesitados. Fue casi imposible construirlo con lo que recibíamos, pero el dinero siempre aparecía, un alma caritativa donaba y era algo milagroso. A veces puse de mi dinero cuando faltaba y también emprendimos otras iniciativas para juntar fondos, sin presionar a las personas. Creo que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace naturalmente", manifestó.

Muchas familias acuden al templo, estima unas 600 personas y asegura que la mayoría vive en Santa Rosa del Conlara.

Otra actividad que realiza esta comunidad cristiana es recorrer las plazas o el balneario de la localidad, en donde instalan un proyector y una pantalla para que los vecinos vean películas para incentivar la fe, relacionadas a la prevención del alcohol, de las drogas y abusos.

"También exhibimos filmes sobre la sexualidad, para que los jóvenes se tomen su tiempo en cuanto a las relaciones sexuales. Que vivan el momento que tengan que vivir, porque después no tendrán más nada que vivir. Si se adelantan, no dejarán nada para el matrimonio. El placer es lindo dentro de la pareja. No hay que hacerlo como un deporte o simplemente para gozar. Otra cosa es hacerlo con amor, a mí me gustaría que cada pareja casada entienda cuál es el verdadero amor, que puedan pasar tiempo, disfrutarse, mirarse, hablar y que haya una buena comunicación", dijo sobre un tema controversial.