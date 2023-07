El economista puntano que cumple sueños en Inglaterra

Siempre causa curiosidad la vida de aquellas personas que luchan incansablemente por sus sueños. Pero cuando se trata de puntanos la sensación es doble, porque se mezcla de orgullo y admiración. Así pasa con Alfredo Palacios, un economista sanluiseño que brilla con su desempeño como investigador en la Universidad de York, en Inglaterra.

El profesional, que se dedica a la investigación en el área de la Economía de la Salud, compartió sus logros en diálogo con El Diario de la República. “Me encuentro en la ciudad de York, que queda en el norte de Inglaterra. El año pasado obtuve una posición de investigador de planta en la universidad, particularmente, en un centro de investigación de la universidad que se llama Centro de Economía de la Salud. De formación soy economista y hago investigación sobre políticas públicas y sociales en general, pero en los últimos años he estado investigando con más intensidad en temas de economía de la salud, disciplina que se ha vuelto aún más importante en la actualidad”, contó.

Palacios siempre tuvo la intención de desempeñarse como investigador en aquel país porque en el Reino Unido hay muchas de las mejores universidades y centros de investigación del mundo. Y en estos tópicos en los que indaga, la economía aplicada a la toma de decisión en salud, la Universidad de York es de las más importantes del mundo, ocupando los primeros lugares en los rankings mundiales de producción científica junto a las universidades de Harvard, MIT y otras casas de altos estudios de primer nivel.

“El año pasado vi que la universidad de York abrió una plaza de investigador en una posición importante y decidí postularme, aun cuando sabía de antemano que era muy difícil obtener dicha posición. Acá la academia está más familiarizada con universidades e investigadores europeos. Si bien sabía que obtener ese puesto no iba a ser sencillo, al mismo tiempo era consciente de que investigar en una universidad líder era mi sueño profesional y que valía la pena intentarlo, aun con la posibilidad de recibir un rechazo por respuesta. Luego de enviar a la universidad todos mis papeles por correo electrónico, recibí la noticia de que había quedado en una 'lista corta' de candidatos. Posteriormente, me invitaron a tener una entrevista virtual (por la distancia geográfica) con algunos de los investigadores más importantes de la institución. Días después de la entrevista, recibí un mail que decía que había obtenido la posición. La noticia me puso muy contento”, subrayó.

Actualmente, hace unos 10 meses que trabaja en el establecimiento inglés. Pero previo al viaje a Inglaterra, Alfredo ya tenía una trayectoria destacada en el plano intelectual. Vivió por aproximadamente 12 años en Buenos Aires, donde fue coordinador del área de economía de la salud de un instituto de investigación (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria), que está afiliado a la Universidad de Buenos Aires (UBA). También fue profesor adjunto en el departamento de economía de la UBA.

El economista destacó que gran parte de su camino se lo debe a su mamá, Rosa.

La realidad es que en Argentina estaba muy bien, muy cómodo y contento con su presente profesional, en el que integraba proyectos de investigación de alto impacto con la posibilidad concreta de publicar sus estudios en revistas científicas internacionales. Incluso trabajó de manera colaborativa con tomadores de decisión política en Argentina, principalmente en el Ministerio de Salud, y también con decisores políticos de otros países de América Latina.

Sin embargo, su mayor sueño nunca dejó de resonar. Y en una búsqueda inquebrantable, logró conquistar la cúspide. Su ejemplo inspira a otros a seguir lo imposible. Ahora marca su camino en un centro de investigación de primer nivel mundial, donde comparte experiencias con los referentes más importantes de su campo; incluso trabaja en proyectos claves para el Reino Unido y para países de medianos y bajos ingresos como Sudáfrica, Ruanda, Pakistán, Ghana, naciones con las que no había trabajado antes, lo cual lo entusiasma de sobremanera. Se trata de proyectos que tienen influencia en la toma de decisión política, es decir, que impactan realmente en la vida de la gente.

Eso le genera sentimientos encontrados. Por un lado, el sano orgullo de tener un sueño y hacerlo realidad en una experiencia increíble. Por otra parte, hay un sabor agridulce, porque está lejos de la familia y los afectos. Su mamá, Rosa, y sus sobrinas, Emilia y Luisana, viven en San Luis. Y aunque la distancia del alma es infinitamente más cercana que la distancia física, no deja de ser un condimento que cuesta. Las redes sociales y la tecnología ayudan mucho, incluso sus 12 años en Buenos Aires un poco le generaron cierta práctica que lo ayuda en lo diario para lidiar con diferentes sensaciones. Aun así, la familia siempre tira. Todo tendrá recompensa.

“Hay algo cultural en cómo tomamos decisiones. Muchas veces medimos las cosas solamente por el resultado final, es decir, si al final logramos el objetivo o no. En realidad, no estoy seguro de que las decisiones se puedan tomar de esa manera, porque muchas veces aparecen factores que escapan al esfuerzo de uno, y que afectan el resultado final. En el último tiempo he tratado de focalizarme en los procesos o los resultados intermedios. Los fracasos no necesariamente son el fin de algo, sino que son parte del camino y constituyen el aprendizaje que nos ayuda luego a alcanzar nuestras metas”, reflexionó.

Por ahora disfruta y exprime cada instante. Su idea es regresar al país, aunque no tiene muy claro cuándo. Por el momento, le gustaría pasar un tiempo más en Inglaterra haciendo contribuciones en investigación, en equipos académicos y en proyectos de alto impacto. Y en algún momento regresar, en el mediano plazo.

En el año 2016, Alfredo Palacios fue distinguido por una institución canadiense por una tesis sobre el Plan de Inclusión en la que analizó el impacto del programa en la calidad de vida de los beneficiarios.

En todo instante durante la entrevista, tuvo presente a su madre, quien fue y es el sostén de todo lo que hace. “Mi mamá quedó sola cuando mi hermano y yo éramos chicos, yo tenía 6 años y mi hermano 2. Ella hizo lo imposible para que tuviéramos más oportunidades que las que ella tuvo. Eso ha sido importantísimo en mi vida”, expresó. Ella constantemente le dio herramientas para que confíe en sí mismo.

Sobre el cierre de la nota, agradeció a toda su familia por el apoyo brindado. Pero con un cariño especial por su hermano. “Perdimos a mi hermano Martín hace casi dos años. Él era muy joven, y esto ha sido y continúa siendo algo muy triste y difícil de superar. Lo extraño mucho y pienso en él todos los días. En este último tiempo he tratado de reflexionar en los aprendizajes que él me transmitió a partir de su ejemplo de vida. Más allá de lo que compartimos, él fue una persona que siempre persiguió sus sueños, sin importar los obstáculos ni las dificultades. Así, él fue capaz de alcanzar muchos logros significativos en su vida personal y profesional. Luego de su partida de este mundo físico, creo que en base a su ejemplo yo también decidí intentar cumplir mis sueños. Sin dudas esto lo aprendí de mi hermano”, concluyó.