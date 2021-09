Vizzotti: "No es momento para sacarse el barbijo; deja de ser obligatorio al aire libre"

Tras participar de la reunión de Gabinete, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, volvió a aclarar este miércoles que el uso del barbijo deja de ser obligatorio exclusivamente para personas que estén al aire libre y sin aglomeración.

Vizzotti había sido consultada por los dichos de su par de la Ciudad, Fernán Quirós, quien sostuvo que "todavía no es momento" de dejar de usar los tapabocas y se diferenció de los anuncios que había realizado el pasado martes el gobierno nacional.

"Estamos totalmente de acuerdo, no es momento para sacarse el barbijo, solamente deja de ser obligatorio cuando vamos caminando por la calle o estamos al aire libre sin nadie alrededor", afirmó la ministra.

La funcionaria volvió a aclarar así el sentido de la medida que regirá desde el 1° de octubre, y señaló: "No es momento de dejar el barbijo. La Argentina no está dejando el barbijo, lo único que se hizo fue bajar la obligatoriedad del uso del tapa bocas al aire libre, sin gente alrededor, eso no tiene riesgo epidemiológico".

En la misma línea, la funcionaria declaró que el tapaboca tiene una función "muy relevante" en la transmisibilidad del virus del coronavirus, y sostuvo que quien decida continuar utilizándolo contará con "una mayor protección".

"Todavía no cambió ninguna medida, sigue todo igual hasta que salgan los marcos normativos, que puede ser una decisión administrativa o el DNU el primero de octubre", manifestó Vizzotti, y añadió: "Es un marco legal normativo, y cada gobernador tiene la potestad en función de la situación epidemiológica local de implementar medidas adicionales".

NA/FQ.