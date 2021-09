Gabriela Di Gennaro, en la Maratón de Berlín

El sueño de cualquier maratonista es correr algún día al menos una de las seis World Marathon Majors: Boston, Chicago, Nueva York, Londres, Tokio o Berlín. Y justamente en esta última maratón habrá una puntana el próximo domingo: Gabriela Di Gennaro (43).

Ella entrena en el grupo “We Run” con el profesor Claudio Garcés y está ante su debut en la distancia emblemática: 42K. “No estoy nerviosa porque cuando llegué acá es como que dije: ‘Esto es lo que quiero hacer’. La verdad es que me siento muy feliz”, contó Gabriela desde la capital alemana.

Ayer, mientras dialogaba con El Diario, recorría las inmediaciones de la Puerta de Brandenburgo, un ícono de Berlín. “Quise venir con tiempo porque mañana (por hoy) empiezan a cortar todo por la carrera. Estaba justo haciendo videos y mandándole fotos a mi grupo de entrenamiento, familia, amigos y a mi esposo, que tanto me aguantó durante todo este tiempo de tanto entrenamiento”, añadió.

Di Gennaro es relativamente nueva en el mundo del running, y comenzó en la actividad por una recomendación médica. “Corro apenas hace un año y medio. Toda mi vida hice deporte, siempre nadé. En esto arranqué por un problema en la columna, tengo cuatro hernias lumbares. En una consulta con un especialista me recomendó empezar a correr, me recetó las zapatillas e inicié con mi profesor Guillermo Sarmiento, que pudo sacarme adelante. Fortalecí la zona media y empecé a correr. Hoy lo que menos me duele es la espalda”, relató.

Las Majors, con fecha: Berlín (26/9), Londres (3/10), Chicago (10/10), Boston (11/10), Nueva York (7/11) y Tokio (6/3).

El trabajo previo

Pararse en una línea de largada para correr una maratón significa que antes hubo muchos meses de kilómetros desandados.

“Fue un entrenamiento durísimo. Debo agradecer a mi profe Claudio Garcés de ‘We Run’ y a todas mis compañeras que me acompañaron con muchísimos kilómetros este año y medio; sobre todo en estos últimos cuatro meses. La preparación la empecé el 7 de junio y todo el proceso lo hice con mis dos compañeras Andrea Arellano y Laura Calderón”, recalcó la corredora.

Y continuó: “Mi primera maratón iba a ser el 5 de septiembre en Mendoza y se postergó; y nos quedamos sin carrera. Y me dije: ‘Con todo lo que entrené no quiero dejar de hacer mis 42K’. Con mi problema de cintura no sé si lo voy a poder hacer otra vez. Así que surgió la posibilidad de venir a Berlín y estaba sujeta a que me pusieran la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca para poder entrar a Europa. Gracias a Dios eso se dio el 23 de agosto y tenía tiempo hasta el 26 para confirmar mi lugar; así que el 25 de agosto confirmé a Carreras Internacionales, que es la empresa argentina que te vende la entrada a la carrera”.

Le puse garra y todo de mí para que esto se diera. Estoy muy emocionada y es un privilegio poder estar acá.

Plan para el domingo

A la hora de correr un 42K no se puede improvisar nada. Para cruzar la meta hay que estar preparado físicamente y además ser muy fuerte en lo mental en los momentos complicados que siempre tienen las largas distancias. Y a eso, Di Gennaro lo sabe. “Para mí son cuatro bloques de 10K. Con mi profe lo planteamos así. Sé que el último será el más difícil, al único que le tengo un poquito de temor porque es algo desconocido, ya que en el entrenamiento no llegás a hacer la prueba completa. Lo dividí así porque creo que para mi cabeza es más fácil”.

Sobre el final de la comunicación, a la atleta puntana se la escucha emocionada y no es para menos. “Es muy fuerte saber que puedo caminar por acá, en donde el domingo cumpliré mi sueño. Toda mi vida me gustó el deporte, pero siempre tuve miedo de hacer algo 'grande'. Pero cuando una entra a cierta edad, madura. Sumado a eso, con todo lo que nos pasó en Argentina, han sido muy duros los últimos tiempos, por lo que es un premio y privilegio poder estar acá haciendo esto”.

Gabriela Di Gennaro cuenta las horas para largar. Entre los miles de personas que correrán el domingo en Berlín, ella llevará la bandera de San Luis.