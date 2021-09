Chano presentó nueva canción y actuará en el Luna Park

El músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier, a casi dos meses del confuso incidente policial en el que terminó baleado y en pleno tratamiento para superar su adicción a las drogas, sorprendió este viernes al lanzar una nueva canción titulada "Quarentina", y anunciar que el 4 de noviembre próximo dará un show en el estadio Luna Park.

"Queridos amigos, espero que estén muy bien. Yo me encuentro excelente, gracias a Dios. En el día de mi cumpleaños quiero hacerles dos regalos", anunció en su cuenta de Instagram.

"El primero es una canción que se llama Quarentina, directo de mi corazón, y el segundo es el encuentro más soñado de todos: el 4 de noviembre, que es una fecha tan importante para nosotros, voy a hacer un show alucinante en el estadio Luna Park", agregó.

Y concluyó: "Gracias a los que siguen confiando, a los que me siguieron siempre. Un nuevo encuentro, una nueva canción, una nueva vida".

El ex líder del grupo Tan Biónica resultó herido de gravedad por un policía que lo baleó en la puerta de la casa de la madre del músico, en un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuando muy exaltado se negaba a deponer una actitud violenta ante médicos y efectivos de seguridad.

A raíz de ese balazo, el cantante tuvo que ser operado de urgencia en el sanatorio Otamendi, donde le extirparon un riñón, el bazo y parte del páncreas.

Tras recibir el alta médica en el Otamendi, el músico se internó en una clínica psiquiátrica de la zona norte para tratarse por su adicción a las drogas.

El martes pasado, Chano se presentó ante la Fiscalía de Campana para colaborar con la investigación de su causa y contó cómo es su nueva vida: "Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estuvieron preocupándose. Me encuentro bárbaro. Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco".

NA/FQ.