Ya entregaron más de 1.100 turnos para el Hospital Central

El primer día para solicitar turnos médicos para la atención en el Hospital Central "Ramón Carrillo" fue un éxito. Según indicó la integrante del directorio, María José Zanglá, hasta las seis de la tarde de ayer habían otorgado 1.099 turnos. No obstante, en el nuevo hospital seguían reservando citas médicas hasta las ocho de la noche.

La presidenta del Comité de Crisis detalló que 990 turnos fueron dados para atención con especialistas y 109 para diferentes estudios. "En el ranking de las especialidades más demandadas están gastroenterología, cardiología y oftalmología", indicó Zanglá.

Esta primera etapa que comienza el viernes está enfocada en la atención ambulatoria de las especialidades de clínica médica, oftalmología, cardiología, neumonología, dermatología, alergias, neurología, cirugía general, neurocirugía, reumatología y traumatología.

Las personas en su gran mayoría piden más de dos turnos, algunos han sacado hasta siete con diferentes médicos". María José Zanglá, integrante del directorio del Hospital Central "Ramón Carrillo".

"Como estamos haciendo una migración desde el Hospital San Luis hacia el Central, todos los consultorios externos que estaban en este pasan a funcionar en el 'Carrillo' y aumentamos la oferta", aclaró.

También estarán habilitados todos los servicios de diagnóstico por imágenes como radiografías, ecografías, tomografías computadas, resonancias magnéticas, mamografías, densitometrías óseas y estudios seriográficos.

"Nos llamaron la atención dos cosas, una es que las personas en su gran mayoría piden más de dos turnos, algunos han sacado hasta siete con médicos diferentes. Otra cosa es que los turnos menos solicitados son en clínica médica. Es algo para cambiar, porque siempre se entra por el clínico y este es el que deriva. Es un cambio que vamos a tener que hacer con el tiempo, como solicitar alguna indicación o requerimiento a la hora de reservar cita médica", explicó Zanglá.

También explicó que si el paciente no visita a un médico clínico y saca turno directamente con un especialista puede haber un fracaso del turno o una consulta inválida. "Lo que pasa es que el propio paciente elige un especialista que en realidad no debería haber sido ese", aclaró.

Zanglá expresó que de los cuatro lugares que existen para solicitar turnos en la capital puntana, los más concurridos fueron el Hospital San Luis y la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro), que recepcionan consultas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, al igual que en la exestación de ómnibus. En cambio, el Hospital Central recibió menor caudal de personas pero otorga turnos hasta las 8 de la noche. Quienes residan en el interior de la provincia pueden solicitar sus citas médicas en el centro sanitario más cercano.

La médica aclaró que no es necesario que los interesados asistan a primera hora para obtener día y horario de una consulta.

"El turnero no se va a caer, no es que se consumen los turnos del mes y se cierra, sino que va a estar permanentemente abierto, así que no tiene sentido que la gente se agolpe, porque todos los días va a estar disponible", aclaró.

La gran demanda de turnos se debe a que las personas durante más de un año de pandemia tuvieron que postergar sus estudios habituales y sus chequeos, debido a que la atención médica estaba concentrada en los pacientes con coronavirus, por lo que ahora que la situación epidemiológica no es grave, el flujo de consultas médicas aumentó.

"En este momento estamos haciendo un análisis de cómo van las curvas de pedidos de turnos. Todavía hay para octubre en todas las especialidades y a partir de ahí vamos a aumentar la oferta, con más turnos en aquellos profesionales que todavía tengan horas disponibles, y vamos a aumentar la cantidad de profesionales", explicó.

La integrante del directorio dijo que son más de 30 personas las que están gerenciando el hospital y que la apertura significa para ellos "una alegría terrible".

"Estamos haciendo un cambio paradigmático en la asistencia, donde los pilares básicos son dos: el buen trato y la calidad de atención, por eso este hospital cuenta con un área que se denomina recepción, que es un equipo destinado a guiar a la gente en cualquier trámite que deba hacer en el edificio, con buen trato y acompañamiento", explicó.

El funcionamiento del Hospital Central está planificado por etapas. La próxima fase de habilitación será en noviembre, cuando estén disponibles ocho quirófanos para cirugías programadas, el funcionamiento de la unidad endoscópica y el despliegue de áreas de internación moderada y crítica, en un 50 por ciento.

Para diciembre está proyectado que el "Ramón Carrillo" funcione en su totalidad, después de que se traslade la guardia del Hospital San Luis y pongan en marcha las cirugías cardiovasculares.