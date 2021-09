Jéssica Castro Pérez: una perito presume femicidio, un abogado lo niega

A poco de cumplirse un mes de la muerte de Jéssica Castro Pérez, ocurrida el domingo 8 de agosto en Potrerillos, la médica forense Vanina Elizondo, quien intervino como perito de parte de la familia de la mujer en la segunda autopsia, dijo tras ese estudio que “se presume un femicidio”. La familia de Jéssica ha señalado a su pareja, Hugo Miranda, como responsable. Por su parte, Bautista Rivadera, el abogado que representa a Miranda, aseguró que esta afirmación de la perito le llama la atención. “Señala que el femicidio se presume, pero no hay ningún indicador médico que determine que la joven sufrió un acto en el que se le dio muerte, porque para hablar de femicidio hay que probar muchas cosas que no se pueden determinar en un informe de una autopsia”, consideró.

La causa está caratulada “Averiguación muerte”. En la primera necropsia se estableció que la causa del fallecimiento fue una “Asfixia mecánica a causa de una obstrucción aguda de las vías respiratorias por compresión de cable-ahorcamiento compatible con suicidio”.

La segunda fue realizada el sábado 14 de agosto en la morgue de Concarán, a requerimiento de la familia de Jéssica, que quiere que se investigue en profundidad. En ella “se hizo hincapié en los indicios de violencia de género directos e indirectos que se encontraron. Los directos son los hematomas que en la primera autopsia ya estaban consignados, e incluso se habían tomado muestras. Y los indirectos fueron detectados en la falta extrema de cuidado personal que presentaba y que es llamativa, dado que al otro día cumplía años. (NdP: iba a cumplir 26). Se coincidió con la primera autopsia en cuanto a que hubo asfixia mecánica. Ella fue víctima de violencia de género, está presentado así en el informe. Se siguió el protocolo UFEM y se agregaron maniobras del protocolo de Minnesota para darle perspectiva de género, tal como se solicita en estos casos, porque el femicidio siempre se presume, es una conducta rectora el presumir el femicidio y descartar otras cuestiones”, explicó Elizondo.

Por su parte, Rivadera refirió que en la segunda autopsia realizaron una revisación tanto externa como interna del cuerpo y que en ninguna consta que Castro Pérez presente algún tipo de lesión indicativa de que ha querido defenderse de un posible ataque de un tercero. “Eso marca que al momento del hecho o previo al hecho no recibió ningún tipo de agresión. Da cuenta de que la muerte fue por decisión y voluntad propia. La perito colocó que tenía equimosis (hematomas) de antigua data, de las que no se puede precisar ni la antigüedad ni cómo se produjeron. También dijo que se entiende que Castro Pérez vivía en un ambiente de violencia de género porque presentaba una falta de cuidado personal por cómo tenía las uñas, porque no estaba depilada y su cabello no estaba debidamente aseado. Habló de un estereotipo de mujer, y porque ella no lo tenía considera que vivía en un contexto de violencia de género. Primero, la perito no es competente para expedirse sobre ello y segundo, me parece terrible dar la afirmación de un femicidio con falta de fundamentos”, argumentó.

Señaló que solicitó que Elizondo sea citada a una audiencia. “Es para una testimonial, para que dé una explicación de la pericia con base en un contraexamen que voy a realizar con preguntas respecto al informe presentado”, explicó.

Pericias que resta incorporar

Elizondo informó que aún resta hacer una pericia criminalística. “Es necesaria y fundamental la realización de la inspección ocular de Criminalística, que se hace en la escena de un hecho y que hay que complementar con todo el resto. En la escena nunca se hizo una pericia, solo hubo una inspección ocular. Resta la pericia criminalística sobre la ropa y todos los materiales que estaban involucrados en el cuerpo de la víctima, como el lazo. También hay que ver la idoneidad, es decir, si pudo haber maniobrado sola o si intervinieron terceros. Hasta que no esté todo cumplimentado no se puede llegar a un diagnóstico definitivo. En este caso no es aislado el diagnóstico del médico forense, que se termina de completar con la pericia criminalística”, explicó.

Presentó una carta

Rivadera informó que el 19 de agosto asumió la representación de Miranda “con el objeto de controlar la prueba del sumario policial y la prueba de la instrucción” dado que después del hecho, a través de las redes sociales, él comenzó a ser sindicado como responsable de la muerte de su pareja. “Ellos convivían, no había ningún tipo de ruptura ni nada. Cuando la Policía comenzó el sumario fue citado como testigo, para que comentara qué había pasado ese día”, refirió.

Dijo que luego, el 20 de agosto, cuando Miranda revisaba las pertenencias de la joven en su casa, halló una nota en un cuaderno de ella. “Era una nota manuscrita donde Castro Pérez se despedía de su madre diciendo que no iba a estar más en este mundo, que el cuidado de los hijos quedaba a cargo de Miranda, que a esa decisión la tomaba por ella misma. Era un escrito de despedida, dando cuenta de que iba a acabar con su vida. Lo incorporé al expediente como medida de prueba, para que se tome en cuenta. Es un dato más que corrobora o certifica que ella tenía intenciones de suicidarse. También voy a solicitar que en caso de duda se realice una pericia caligráfica sobre la letra de Miranda y la de la carta, para justamente confirmar que no es la letra de él”, adelantó.

También ha ofrecido testimonios para refutar otros que señalan que Miranda siempre andaba solo, que a Castro Pérez nunca la veían con él. Con ellos “quieren marcar que estaba en una situación de cautiverio. Pero se fue a vivir con él por voluntad propia y parecía que no quería tener contacto con su familia, porque no era una buena relación la que había”. Agregó que “no hay nada que dé cuenta” de los hechos de violencia de los que ha hablado la familia de la joven. “No hay ninguna denuncia de Castro Pérez hacia Miranda. La jueza (Patricia Besso) libró informes a los Juzgados de Violencia para que, de haber, remitieran las presentaciones, pero no hay ninguna. Solo hay una de la madre de ella contra Miranda, pero no da cuenta de ninguna situación de violencia de género. No hay nada que incrimine a Miranda”, aseguró.

Según el abogado, Miranda está muy acongojado. “Perdió a su pareja y encima tiene que atravesar esta situación judicial para demostrar su inocencia. Creo que la jueza no tiene ningún elemento de convicción para citarlo a una indagatoria”, consideró.

Autopsia psicológica

Por último, la médica Elizondo mencionó que la jueza dispuso una autopsia psicológica de Castro Pérez. “Se tiene que llamar a una junta de profesionales de Tribunales para intervenir, y por supuesto también estaré yo como perito y médica legista. Consiste en hacer entrevistas al entorno de ella e indagar sobre documentos, como registros de atenciones en centros de salud. Básicamente la autopsia se hace sobre esos dos puntos. Se trata de hallar todo lo que aporte sobre su estado, lo que permita tener referencia de los momentos que vivía antes del deceso”, explicó.