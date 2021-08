Caso Castro Pérez: incorporarían el informe de la segunda autopsia

Esta semana podría estar listo e incorporado al expediente el informe de la junta médica forense que el sábado 14 de agosto practicó en la morgue de Concarán la segunda autopsia a Jéssica Castro Pérez, la joven de 26 años cuya muerte, acaecida el domingo 8 de agosto en Potrerillos, está en investigación. Así lo estimó la médica forense Vanina Elizondo, quien intervino como perito de parte de la familia de la mujer. Aunque los pesquisas han enmarcado lo sucedido en un suicidio, la familia de ella quiere que se averigüe en profundidad, pues creen que puede tratarse de un femicidio a manos de su pareja y padre de sus dos hijos, Hugo Miranda.

Del estudio participaron, además de Elizondo, dos peritos oficiales, Luis Lucero y Sandra Miatello, de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, respectivamente. “Vamos a coordinar con los otros médicos forenses. Nos pidieron que presentemos en conjunto el informe, así que vamos a terminar de analizar todas las actuaciones. Y está pedida también la autopsia psicológica”, recordó.

Al respecto de esa prueba —que se presume permitirá reconstruir el perfil psicológico de Castro Pérez para determinar el estado mental previo al fallecimiento— refirió que en ella trabaja la licenciada Olga Pinto, del Cuerpo Profesional Forense de la Tercera Circunscripción Judicial, y que intervendrán otros especialistas. “Como médica legista, en la (pericia) psiquiátrica y médica también voy a estar y es muy probable que se proponga un perito psicólogo de parte”, estimó.

Sobre la segunda autopsia, Elizondo refirió que se acató lo que solicitó la jueza que encabeza la investigación del caso, Patricia Besso, en cuanto a la aplicación del protocolo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM). En la página de este organismo, que depende del Ministerio Público Fiscal, hay varios protocolos o guías de actuación para la investigación de casos de violencia de género, para hechos en donde se produjo el asesinato de mujeres y aquellos otros en los que la víctima sobrevivió. “No solo tiene que ver con la cuestión médica forense, sino que toma en cuenta las actuaciones en el lugar del hecho, los antecedentes, que incluyen también todos los demás datos que se puedan aportar, como historias clínicas, actuaciones policiales anteriores, denuncias de parientes, etcétera”, indicó Elizondo.

“La primera autopsia fue muy completa, no se nombró el protocolo pero se lo tomó en cuenta. Se pudo recabar no solamente las lesiones que tienen que ver con la muerte de Jéssica, con la causa eficiente, sino también con cuestiones de vida que dejaron impresión en su cuerpo. Tenía lesiones comúnmente llamadas moretones, que eran antiguas. A la data de los moretones es imposible darla, pero eran de más de uno o dos meses (antes de la muerte). Hay uno que sí era de una data de tres o cuatro días y que casi no se veía a simple vista. Era en las piernas. Otro estaba en el flanco derecho y el otro, en el glúteo”, dijo. Explicó que eso será consignado, al igual que ciertas referencias sobre el estado de cuidado. Es habitual que algunas mujeres se rasuren, que tengan las uñas pintadas, que acicalen su cabello. Pero en la joven no vieron estos signos de cuidado personal. “Estaba todo ausente en ella, teniendo en cuenta que al otro día (lunes 9 de agosto) era su cumpleaños”, refirió. Iba a cumplir 26 años.