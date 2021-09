Caso Jéssica Castro: la Justicia dio los resultados de la segunda autopsia

El Juzgado de Instrucción Penal por los Departamentos Chacabuco y San Martín dio a conocer los resultados de la segunda necropsia realizada al cuerpo de Jéssica Luciana Castro, fallecida en la localidad de Potrerillos el 8 de agosto pasado. El informe de la segunda necropsia coincidió con el primero. Determinó que Jéssica murió por “asfixia mecánica por compresión extrínseca del tipo ahorcamiento”. Tampoco encontró lesiones de origen traumático en miembros superiores, ni lesiones compatibles con las de defensa en muñecas, brazos y antebrazos. Mientras que, en miembros inferiores, encontraron lesiones de antigua data, de acuerdo al parte de prensa publicado este miércoles en el sitio del Poder Judicial de la Provincia de San Luis.

El procedimiento fue realizado el 14 de agosto por Luis Lucero Arienti y Sandra Miatello, del Departamento de Ciencias Médicas Forenses de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, respectivamente, junto con Vanina Elizondo, perito propuesta por la familia Castro.

Aún resta el análisis de las muestras extraídas que serán enviadas al laboratorio de Anatomía Patológica Forense de Mendoza, una vez que los peritos se expidan sobre la pertinencia de las mismas.

Sobre las causas de la muerte, Elizondo afirmó que es fundamental en estos casos buscar indicios y signos “que den nota de un suicidio vinculado” y que, hasta tanto no se concreten determinadas medidas de prueba, no es posible descartar la participación de terceros ni dar certezas de la idoneidad o no de la joven para quitarse la vida.

En el caso investigado por la jueza Vanesa Besso, la magistrada informó que se conformó "la junta de profesionales del Cuerpo Forense que llevarán a cabo la autopsia psicológica". Tendrá la tarea de determinar "la situación vital de la joven antes de su muerte, su estado de salud mental y emocional previo al fallecimiento, que permitan determinar los factores y condiciones que rodearon el hecho".

Besso también anunció que el Juzgado tomará declaración a testigos ofrecidos por la particular damnificada. Y, finalmente, mencionó que "ha intimado al abogado de la pareja de Jéssica Castro a presentar una carta que, presuntamente, la joven habría dejado para dar cuenta de su decisión de quitarse la vida".