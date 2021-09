Ponen refuerzos por la gran demanda en el transporte

El boleto gratuito tiene una gran aceptación de los mercedinos. Estudiantes de todos los niveles, jubilados y pensionados gozan del beneficio, y eso provocó que la demanda en el corte de pasajes del transporte urbano aumente notablemente. Es por eso que la Municipalidad coloca refuerzos en los horarios claves, más conocidos como “pico”. Las líneas A y E son las que más cantidad de usuarios sumaron, mientras que las dos restantes, la Este y la Oeste, no han tenido modificaciones.

Desde el anuncio de las nuevas flexibilizaciones, las unidades pueden ocupar la totalidad de las butacas e incluso está permitido que algunas personas viajen paradas en el pasillo. Pero los colectivos llevan las ventanillas abiertas para mantener la ventilación y además se les exige a las personas que utilicen el tapabocas. “Ante esta situación, lo que nos pasó, sobre todo en el barrio La Ribera con la línea E, es que se llena rápido y ya no puede cargar a nadie más. Entonces el colectivo pasa de largo y esos usuarios deben esperar el siguiente. Es por eso que implementamos poner un refuerzo con otra unidad, que pertenezca a otro recorrido pero que en esa zona no tenga pasajeros, para que la espera no sea de mucho tiempo”, explicó Germán Sepúlveda, el jefe del Ente Regulador de Transporte Regular, No Regular e Inclusivo.

Actualmente, el corredor que sale desde el complejo habitacional tiene siete coches; la que hace el recorrido hasta la universidad (A) utiliza seis; la Oeste (que pasa por los barrios 828 Viviendas y Las Mirandas, entre otros) tiene cuatro; y la Este (que va por las 1000, las 640 Viviendas e Independencia) tiene tres.

Anteayer (por el martes), los concejales aprobaron por unanimidad la ampliación del boleto gratuito y, de esta manera, incluirá a amas de casa, a víctimas de violencia de género y a integrantes de la comunidad LGTBIQ+.

"Por ordenanza estamos limitados a una cierta cantidad de coches en la ciudad. Esto es por la emergencia de transporte que está vigente hasta el mes de diciembre, y no podemos pedirle a la empresa que ponga más unidades porque no lo tenemos permitido", remarcó.

Luego detalló que estudiaron los movimientos en todos los sectores y descubrieron que en algunas zonas hay horarios en los que el coche pasa vacío por todas las paradas. "Ese es el que usamos para no colapsar aquellos que tienen mucha demanda. De esta manera nos estamos preparando para cuando la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) tenga presencialidad plena, porque los estudiantes utilizan mucho el servicio, e implementaremos esta metodología. Es solo un apoyo en esos horarios, y ya vuelve a su recorrido habitual. No lo podemos dejar fijo porque el transporte es el día a día y hora a hora", aseveró.

También remarcó que, una vez finalizada la emergencia, podrán pedir que se incorporen entre siete y ocho colectivos para que no haya inconvenientes en ningún sector de Villa Mercedes. En ese momento modificarán los recorridos para que el servicio sea accesible a todos, ya que en la actualidad hay usuarios que caminan más de diez cuadras para poder subirse. "Todo está en proceso de análisis y falta pulir muchas cosas, pero seguramente en noviembre lo estaremos informando como corresponde a toda la ciudadanía", aseguró el responsable de la dependencia.

Asimismo, Sepúlveda aseguró que no ha habido disminución de unidades en ninguna de las líneas que recorren la extensa geografía de la ciudad. "La empresa no está autorizada para hacerlo", sentenció.