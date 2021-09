María José Zanglá: "Las mujeres seremos grandes protagonistas"

Para mí este es un camino diferente, tengo todas las expectativas de transitar la campaña e ingresar a la política, es un desafío importante. Las mujeres damos una batalla clave, fuimos protagonistas en la lucha contra la pandemia, en el Ministerio de Salud, y seremos las grandes protagonistas de esta etapa”, sostuvo la titular del Comité de Crisis y actual precandidata a diputada nacional por el Frente Fuerza San Luis, María José Zanglá.

El domingo se desarrollarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y Zanglá, quien encabeza la lista, destacó la heterogeneidad de los candidatos del frente. Subrayó que la visión común que sostienen es el trabajo en equipo, con horizontalidad.

Destacó que la pandemia reflejó la necesidad de un análisis profundo sobre el sistema de Salud del país, un sistema público y privado en el que se tiene que seguir de cerca el cumplimiento de la equidad y la accesibilidad. Este es uno de los tópicos sobre los que quiere debatir y legislar en el Congreso, en caso de acceder a la banca.

“El escenario que generó el coronavirus hizo ver que la gestión técnica debe ir acompañada sí o sí de la política, y viceversa, no solo en materia de salud, sino en todos los temas; a partir de ahí se genera un debate serio. A veces las discusiones en las cámaras dejan que desear, no tienen un respaldo técnico suficiente”, expresó.

El modelo puntano

Zanglá afirmó que en el contacto permanente con la gente advierte muestras de agradecimiento por el cuidado que hubo de cara a la COVID-19 y también observa un pedido que tiene que ver con las fuentes de trabajo, que fueron afectadas por el contexto mundial; de hecho remarcó que la salida de cualquier pandemia genera situaciones comparables a lo que ocurre en la posguerra.

Por ello, recordó que el Gobierno de San Luis ya trabaja en la pospandemia, con disposiciones como los beneficios para las pymes, las exenciones impositivas o la obra pública que se ejecuta con fondos del pago de los $26 mil millones que la Nación le debía a San Luis. Esa visión de futuro, con políticas sostenidas en el tiempo, es lo que se puede trasladar al ámbito nacional, sostiene.

Otro de los ejes que asegura se pueden proyectar tiene que ver con el ejemplo que mostró San Luis en la ejecución del plan de vacunación contra el coronavirus. Indicó que la provincia siempre fue pionera en las inoculaciones, tal como ocurre cada año con el calendario para niños. Ese trabajo se suma al aporte de Ciencia y Tecnología, con las aplicaciones y programas informáticos que facilitaron diferentes funciones relacionadas al despliegue de Salud en los últimos tiempos.

Manifestó que la gente no quiere más discusiones ni grietas, sino que necesita la gestión en aspectos que tengan que ver con lo social, lo sanitario y la educación; temas de interés común.

“La crítica permanente, sin construcción, hace que las políticas públicas no puedan sostenerse en el tiempo. Eso escapa a San Luis, que ha mantenido siempre políticas positivas, esperanzadoras, en pos de la gente. Eso ha hecho que no nos veamos reflejados en la grieta, nosotros no estamos ni de un lado ni del otro. Cuando San Luis se ha tenido que plantar y decir que no, lo ha hecho independientemente de la bandera política que haya tenido al frente. Uno no debe perder el horizonte, que es defender los derechos, los sueños y la esperanza de cada uno de los sanluiseños”, concluyó.