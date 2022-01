La Policía del Agua sale a controlar los diques para cuidar a los bañistas

La seguridad ante todo. Tras una noche de cierre de año y con un clima propicio para una escapada al campo, este 1° de enero seguramente los diques de la provincia se copen de puntanos y turistas. Por eso, San Luis Agua se encargará de controlar y fiscalizar la actividad náutica, los clubes y establecimientos que se encuentran en los peridiques provinciales.

La Policía del Agua no solo va a fiscalizar y pedir la documentación de embarcaciones; también controlará la presencia de guardavidas en los establecimientos privados y dispondrá otros tantos para las playas públicas en La Florida y Potrero de los Funes.

Patricio Calderón, gerente de Seguridad de la Sociedad del Estado, comentó: “Este primer fin de semana del año nuestro equipo llevará a cabo controles en distintos espejos de la provincia con el fin de garantizar la seguridad de todos los visitantes. Realizamos constantes controles en todos los diques de la provincia, fiscalizando que todas las embarcaciones que se encuentren en el agua cumplan con los requisitos como por ejemplo la matrícula y el permiso de navegación vigente”.

“A aquellas embarcaciones que no cumplan con los requisitos, no estén matriculadas, no tengan su permiso de navegación o no hayan bajado por un puerto seguro se les labrará un acta de infracción y serán multadas”, advirtió Calderón.

Para consultar las actividades habilitadas en cada espejo de agua, los requisitos y costos de matriculación y renovación pueden acceder a www.slagua.sanluis.gov.ar. Aquellos que quieran realizar alguno de estos trámites deberán solicitar turno de lunes a viernes, de 9 a 15, al 2664035611.

ANSL/FQ.