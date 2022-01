Los mercedinos esperan la semana más calurosa con ayuda del Río V

Este domingo, entre el mediodía y la siesta, mientras más subía la aguja del termómetro, más desiertas lucían las calles de Villa Mercedes. En contraposición, cada vez más personas acudían al auxilio de los diferentes balnearios que hay a orillas del Río V, para soportar una jornada muy calurosa, pero que fue apenas la previa de una semana que tendrá picos de más de 40 grados.

A las 11 de la mañana, el domingo ya había alcanzado su máxima pronosticada, que era de 36 grados, pero a eso de las 15 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó picos de 37,1, mientras que la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis (REM) registró 38,3.

Por eso, muchos vecinos prepararon la conservadora, compraron carne y leña y fueron a almorzar en los diferentes predios, públicos y privados, que existen en los alrededores de la ciudad.

A cargo de la parrilla en uno de los asadores de los espejos de agua, Juan Arce contó: "No se aguanta el calor, por eso nosotros que vivimos en el barrio Güemes y nos queda cerca venimos a comer acá y nos quedamos hasta más o menos las 8 de la noche, que ya refresca un poco. Pensamos hacer lo mismo prácticamente toda la semana".

Su padre, Juan Carlos, valoró la diversidad de opciones que existen en la localidad para tolerar las altas temperaturas. "Gracias a Dios tenemos estos lugares, porque antes no teníamos absolutamente nada. Además, esto es gratuito y puede venir todo aquel que no tiene cómo pagar una pileta", resaltó.

Para Cintia Funes, quien transita el séptimo mes de su embarazo, los días como el del domingo son más volcánicos aún. Por eso, se metió en el embalse en busca de un poco de alivio. "Soy del barrio Ciudad Jardín y cuando hace tanto calor también tenemos problemas de agua. Entonces no queda otra que salir y encontrar la forma de pasarlo lo mejor posible", expresó.

Mientras que Sebastián Leal cree haber descubierto la fórmula para transitar una semana con una ola de calor pronosticada, en la que el centro de Argentina será momentáneamente el lugar más ardiente del mundo: "Aire acondicionado, cerveza y fernet", dijo entre risas.

Para el hombre, también es importante buscar la manera de entretener a los niños para que no estén encerrados en las casas. "Están de vacaciones, entonces no está la escuela y hace mucho calor para estar afuera, es complicado", sostuvo.

Fuego contra fuego. A buen calor, un buen asado en los balnearios. Foto: Juan Andrés Galli.

El sopor de la tarde llevó a varias familias del barrio San Antonio a refugiarse bajo la sombra del Puente Monseñor Miranda, en una nueva bajada al río que el Municipio allanó hace algunas semanas.

"Venimos acá siempre porque es más fresquito. Trajimos para comer un asado, pero si no solemos venir a la siesta. A los niños les gusta mojarse y jugar y estar en la naturaleza", contó Mercedes Suárez, quien asistió con sus hijos, hermanas, cuñados y sobrinos.

Otro vecino de esa zona, Ismael Latorre, valoró poder tener el paso del agua a pocas cuadras de su hogar. "No sé cómo vamos a hacer con la ola que se viene, pero por lo menos acá está lindo y pasamos un rato juntos", sostuvo y agregó que estar al aire libre en la costanera, les permite disfrutar del día y poder mantener cierto distanciamiento con el resto de la gente, para evitar contagios de COVID-19. "A mí me dieron de alta hace poco, y la pasé mal. Le toqué el timbre a San Pedro, porque no respiraba bien. Por eso, ahora se disfruta aún más", contó entre bromas y reflexiones.

Los pronósticos difieren un poco en los distintos sistemas. El SMN advierte una máxima de 38 grados para este lunes y martes, con la llegada a los 40 el miércoles. Mientras que la REM indica que ese pico podría alcanzarse este mismo lunes.