Gobierno y Municipio piden cuidar el agua ante las altas temperaturas

Hay que ahorrar. Recomiendan a los vecinos no lavar veredas ni vehículos, ni llenar piletas o regar jardines. Foto: El Diario.

Las altas temperaturas que experimentan la ciudad y la provincia, y que durarán el resto de la semana, ya provocaron un consumo excesivo de agua en la ciudad de San Luis y por eso la empresa estatal San Luis Agua y la Municipalidad de San Luis pidieron un uso racional, para evitar dificultades de provisión.

"Estábamos esperando una serie de precipitaciones en las cuencas altas de la provincia y no sucedieron. Por eso, hay una situación crítica respecto al agua y es fundamental el cuidado del recurso", advirtió el subgerente de canales de San Luis Agua, Leonardo Monteagudo.

"Desde San Luis Agua realizamos un monitoreo constante de los sistemas de conducción, tanto de canales como de acueductos y las cotas de los diques, en los que actualmente vemos que hay algunos inconvenientes que llevan a una situación actual crítica", agregó.

"No hay ningún problema en cuanto a alguna rotura o procedimiento que haya sido afectado, sino que tenemos una semana bastante complicada con las temperaturas muy altas, a las que vamos a llegar el viernes con 42 grados", señaló el secretario de Servicios Públicos de la Comuna de la capital, Diego Hernández.

"Llamado a la solidaridad"

"Esto es un llamado a la solidaridad a los vecinos para cuidar el agua. La entrada de agua a las plantas es normal, simplemente hemos tenido problemas en diferentes zonas por los patrones de consumo por persona, que se han superado ampliamente y justamente esto trae aparejado que tengamos problemas de presión", detalló el funcionario municipal.

Las acciones que desalientan realizar son el lavado de veredas, llenado de piletas de cualquier tipo, lavado de vehículos y riego de jardines. Hernández dijo que inspectores recorrerán la ciudad para recomendar a los vecinos el uso apropiado del servicio y no descartó posibles sanciones. "El cuerpo de inspectores, desde que empezamos a salir por la temporada de consumo, sale a concientizar al vecino. Por supuesto que a quienes llenen piletas, derrochen el agua y no tomen conciencia se les aplica la multa que corresponde. Pero no salimos a hacer multas masivas; por el momento llamamos a la solidaridad", remarcó el funcionario.

"Es una cuestión lógica: si se consume el agua en la primera entrada del acueducto, los del final vamos a tener problemas de presión. Y esto ocurre no solo en la ciudad de San Luis, sino en toda la provincia, porque venimos hablando constantemente con San Luis Agua y con diferentes municipios, como Juana Koslay, La Punta y Potrero de los Funes, y están también con el mismo problema", describió Hernández.

Consultado sobre si la zona sur sería la más afectada por la alta demanda, el secretario aclaró que es un problema generalizado. "Justamente con el cuerpo de trabajadores de SerBa vamos regulando para poder tener agua en diferentes zonas; no está afectada una en particular. Si seguimos de esta forma vamos a tener problemas en toda la ciudad", remarcó.

Hace unos días, un reclamo por el servicio se hizo escuchar en la zona oeste de la ciudad, en el nuevo barrio República. Allí el Municipio asistió con camiones de agua. "En ese barrio tenemos muchas personas que no están conectadas a la red, que fueron justamente quienes tienen problemas. Hay otra parte que sí y también hay conexiones clandestinas. Las hemos ido asistiendo con camiones de agua, pero por supuesto que con los camiones no podemos asistir a todo el mundo. Pero si cuidamos el agua en las primeras partes de los barrios, les va a llegar a las zonas altas", indicó.