Pedirán el pase sanitario para ingresar a Rock en la Casa

El Complejo Molino Fénix este año vuelve a organizar el festival Rock en la Casa, pero para mantener los protocolos y evitar contagios de coronavirus exigirán, como condición excluyente, el pase sanitario para poder ingresar. El público puede descargar la aplicación que creó la Universidad de La Punta (ULP) o la Cuidar, que es de la Nación. En esta oportunidad participan de la organización diferentes instituciones, como Defensa Civil y Sempro, y municipios que serán los encargados de elegir las bandas que tocarán en la instancia previa para ganarse un lugar en el encuentro mayor.

Además, aseguraron que harán cumplir el cupo femenino. "Forma parte de la organización la diputada provincial Anabela Lucero, quien es la presidenta de la comisión de Cultura de la Cámara, y ella corroborará que las mujeres estén presentes, no solo en el escenario como músicas y locutoras, sino también en la parte técnica, en prensa y en fotografía, entre otros rubros", explicó Joaquín Beltrán, el administrador del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música.

Las medidas fueron el resultado de una primera reunión que tuvieron los diferentes sectores el viernes y en los primeros días de febrero tendrán un segundo encuentro. "Luego de esto haremos el anuncio de la grilla del festival. La novedad es que se adhirieron las municipalidades de otras localidades y sus secretarías o subsecretarías de Cultura son las que van a colaborar con el jurado. Es decir, van a seleccionar las bandas que participarán en el escenario principal durante el 18 y el 19 de febrero", agregó.

Para los interesados, abrirán una convocatoria de conjuntos locales para realizar el prerrock, que será en dos jornadas. "La idea es darles pista en el país a las bandas, ya que el cierre de esta instancia va a estar a cargo de una nacional, y el propio festival también tendrá grupos de otras provincias, todos de renombre. Queremos que los ganadores tengan dos presentaciones. Por ejemplo, tocan el 16 y 17, y después, si pasan, lo harán el 18 o 19, junto con los números centrales", aseguró Beltrán.

La organización decidió implementar el pase sanitario para extremar las medidas de protección frente a la COVID-19. "Será excluyente, por eso le pedimos a la gente que vaya tramitándolo con tiempo, porque sin eso no podrá ingresar. De todas maneras, vamos a tener asesores para quienes no tienen teléfono o algún problema como la falta de datos móviles, por ejemplo, para que puedan tramitarlo en la entrada, siempre y cuando tengan el esquema completo de vacunación de acuerdo a la edad. La constancia se saca a través de la aplicación Pase Sanitario 4.0 o en la Cuidar, de la Nación, que pueden obtener quienes viajen de otras provincias. No es la tarjeta verde, esto es un certificado que tiene un código QR que se puede escanear para corroborar los datos", afirmó el administrador.

Asimismo, adelantó que están evaluando hacer otro encuentro masivo, pero con un género musical distinto. "Será con cumbia y cuarteto, para que el grupo Dale Q' Va pueda hacer su presentación, que ya fue suspendida en dos oportunidades", sostuvo.