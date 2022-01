Daiana Alaniz dio otro gran paso: firmó para la UAI Urquiza

Dice que si volviera a nacer, elegiría otra vez ser futbolista. Comenzó a jugar a los 10 años en los barriales de su Justo Daract natal. Hoy, con 31 años, es jugadora de la UAI Urquiza, el último subcampeón del fútbol argentino. Es Daiana Alaniz, la delantera puntana de exquisita pegada, quien dejó Comunicaciones para llegar al "Furgón".

"Es un club donde siempre quise jugar, y las cosas se dieron para poder llegar, tanto de mi parte como el interés de la institución. Es un sueño cumplido. Llego a un equipo que tiene un estilo marcado y que siempre es protagonista", comenzó diciendo la "Chiru".

Con la Selección Argentina siempre sueño. Lo haré hasta el día que me retire. Es mi máximo anhelo en la vida y para eso trabajo día a día.

Eligió el fútbol porque lo sintió así desde el primer día que tocó la pelota, se conectó con ella y desde ahí nunca más se separaron. Es una apasionada. Hizo otros deportes, pero solo compitió jugando al fútbol. La cancha es su hábitat natural. Ahí es donde se siente más cómoda.

Es dueña de una gran pegada. Hizo muchos goles de media distancia. Puede desempeñarse de enganche, media punta o delantera; su buen pie y la lectura de juego la hacen una jugadora versátil, que se puede adaptar a varias posiciones.

Cuando empezó a competir con Aviador Origone siempre soñó con llegar a la elite del fútbol. Después pasó por Ave Fénix y Juventud de San Luis. Tuvo un paso por UBA. Logró el ascenso con Comunicaciones. Y el presente la tiene en la UAI. "Estamos haciendo la pretemporada. Apuntamos las fichas al Federal, que empieza el mes que viene y que nos va a servir para cuando empiece el torneo de la AFA. Es un club grande y que siempre quiere estar en los primeros planos", aseguró.

La UAI jugará el Torneo Federal en febrero, y después buscará el título que este año perdió con Boca Juniors.

Es una soñadora incansable y va a luchar siempre por lo que quiere lograr. Sabe que el fútbol femenino está en pleno crecimiento. "Está avanzando de a poco; el aporte económico hace que de alguna manera u otra esto empiece a moverse más y a crecer. Falta mucho todavía, pero de a poco se ve un cambio".

Todavía se acuerda del golazo que le hizo a Excursionistas desde fuera del área, y de ese enorme partido que jugó ante Estudiantes de La Plata, donde convirtió por partida doble. El presente no le nubla la vista. Sabe que dio un gran paso, pero ahora tendrá que confirmar eso en la cancha. La delantera vive del gol. Y tendrá que hacer goles para convencer al DT cada fin de semana. "El entrenador me pide tranquilidad, que vaya despacio, que todo es cuestión de tiempo hasta que me acostumbre a su estilo de juego. Y como delantera me pide goles, así que tendré que cumplir para ganarme un lugar en el once titular".

Estoy viviendo un sueño. Siempre quise llegar a este club. Es uno de los grandes del país y con un estilo de juego muy marcado.

Tiene como hobby tocar la guitarra y escuchar música, pero la mejor versión siempre le sale dentro de una cancha. Fue pieza clave en todos los equipos en los que jugó. Es de esas típicas jugadoras que juega y que hace jugar. No es egoísta, si ve una compañera mejor ubicada, tiene la grandeza de habilitarla.

La "Chiru" vive un sueño. No quiere que la despierten. Anhela con hacer una gran temporada en la UAI para tratar de tener una posibilidad con la celeste y blanca. Si hace bien los deberes en el club se le pueden abrir las puertas en la Selección. A los 31 años no se desespera. Hace la pausa, levanta la cabeza y ve un buen horizonte.