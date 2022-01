Alicia Gil superó un cáncer y devolvió la peluca solidaria que le dieron

Alicia Gil tiene 60 años, nació en Villa Mercedes y hace poco más de un año le diagnosticaron un cáncer en cercanía de la axila izquierda. Comenzó un tratamiento que de a poco hizo que se le cayera el cabello por completo. Por eso, la asociación Pelucas Solidarias le dio una y ahora, que lo superó y está curada, la devolvió y compró otra para donar, para que otras pacientes puedan utilizarlas.

La mujer comenzó con molestias en su cuerpo, al tocarse notó una dureza y un lunar que antes no existía. Tras varias consultas y estudios en la ciudad, en San Luis y en Río IV, Córdoba, descubrieron que era un tumor y debía ser extirpado. Luego de la cirugía tuvo que iniciar sesiones de quimioterapia y posteriormente, de rayos, para eliminarlo por completo. "Tuve la suerte de que estaba encapsulado, entonces no se ramificó. Fue un proceso muy duro, ese año falleció una hija y lo que pienso es que fue producto del estrés, de no llorar porque no me salían las lágrimas y estaba desgarrada por dentro. Eso me bajó las defensas y al poco tiempo empecé a notar todo eso que no tenía antes", explicó.

Piensa que el tumor se le despertó por estrés, después de perder a una de sus hijas.

Luego agregó que desde ese momento contó incondicionalmente con la contención de su familia, de sus cuatro hijos y cinco nietos, y también de amigos y compañeros de trabajo de Acción Social del Municipio. "Si ellos no me hubieran dado fuerza yo hubiese bajado los brazos; realmente fueron y son muy importantes. Estoy muy agradecida también a las doctoras Figueroa y Estrada, del área de Oncología del Policlínico Regional 'Juan Domingo Perón', quienes me salvaron la vida", sostuvo.

Alicia admitió que esos meses que recibió drogas y medicamentos muy fuertes, que hicieron que perdiera su cabellera, no podía mirarse en el espejo, porque sentía que no era ella, dado que no se reconocía calva. "Un día fui al centro que inauguró el Gobernador para hacer mi tratamiento y como en San Luis tengo familiares, le comenté a mi sobrina lo que sufría y el rechazo que tenía por verme así. Ella se contactó con las chicas de Pelucas Solidarias, les informó lo que pasaba y en poco tiempo me dieron una; era hermosa, porque estaba hecha con pelo natural, entonces no se notaba", aseguró.

Además, expresó que siempre le gustó el pelo largo y que desde que se la colocó volvió a sonreír. "Ahí realmente valoré la labor importantísima que hacen las mujeres. Ahora que estoy curada, que ya me dieron el alta, no dudé en comprar una en un comercio y llevar las dos a la peluquería de María Eugenia Trejo, quien es la representante en la ciudad y además siempre me trató con mucha dulzura", expresó la expaciente oncológica.

En la actualidad se siente muy feliz por la nueva oportunidad de seguir viviendo y de ver crecer a sus nietos. "Ya me creció mi propio cabello, me emocioné mucho cuando empecé a ver que, de a poco, vuelvo a ser como antes. El lunes regreso a trabajar, estoy muy contenta y agradecida con todos mis compañeros y con el intendente Maximiliano Frontera, porque no me dejaron sola, continuamente me llamaban o enviaban mensajes; realmente se preocuparon por mí. Son muy buenas personas. Ahora estoy retomando mis actividades nuevamente", dijo.

Fundaract sigue ayudando

En Justo Daract, un grupo de mujeres solidarias creó Fundaract, una fundación que ayuda a pacientes oncológicos. Su presentación ante la sociedad fue reciente, el 8 de enero, pero en el último trimestre del año pasado dieron sus primeros pasos.

La presidenta es Carla Palau, ella asegura que vive el cáncer en carne propia, ya que hace algunos años superó uno de mama y en la actualidad pelea contra uno de pulmón. Las colaboradoras se organizaron para realizar distintas tareas, desde pelucas para las mujeres a quienes se les cayó el pelo por la quimioterapia hasta charlas de concientización y prevención, entrega de medicamentos y talleres informativos, entre otras.

La primera actividad fue una cruzada solidaria, a fines de octubre. Cortaron mechones y cortinas de cabello para convertirlos en pelucas. "Hace siete años que confecciono, pero no estaba en ninguna organización. Cuando Carla me consultó, no dudé en aceptar. Estamos continuamente proyectando tareas para que todos sepan lo que hacemos", dijo Sandra Pérez, una de las voluntarias.