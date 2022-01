Naschel: un joven denunció que fue baleado por un policía

Natalia Pereira dice que siente miedo. Es la madre de Agustín Ceferino Gómez, el joven que en la madrugada de este lunes denunció a un efectivo de la Comisaría 24ª de Naschel por dispararle en la espalda y provocarle lesiones con perdigones de balas de goma. Relaciones Policiales comunicó que el jefe de la Policía de San Luis, comisario general Darío Neira, a través de la Dirección General de Asuntos Internos, dispuso "iniciar actuaciones administrativas y el cambio de situación de revista de servicio efectivo a disponibilidad a un oficial de Policía con prestación de servicio en la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 3", hasta que se determine qué responsabilidad tuvo en el hecho.

En comunicación con El Diario, Pereira contó que alrededor de las dos de la madrugada de este lunes un sobrino la llamó por teléfono y le dijo que su hijo, de 27 años, estaba en el Hospital de Naschel, donde extraían los perdigones.

"Mi hijo me contó que él fue solo a la comisaría a denunciar que en una fiesta clandestina que hubo la noche anterior (el sábado) en un domicilio particular del pueblo había un hombre que le ponía pastillas a las bebidas alcohólicas. Me dijo que lo atendió un policía al que conocemos como Leandro, porque él era quien hace aproximadamente dos años hacía recorridos de guardia por mi casa luego de que yo hice una denuncia por violencia de género. Agustín les dijo a los agentes que estaban ahí que ellos como policías sabían bien de qué gente les hablaba. Leandro le preguntó '¿qué sabés vos?' y mi hijo le contestó que él (en referencia al policía) sabía quién maneja la mafia en el pueblo", relató la mujer.

Indicó que tras ese cruce de palabras, el agente agredió al joven físicamente y tuvieron un forcejeo, en el que el denunciante terminó rompiendo un vidrio de una ventana de la seccional. "Después se insultaron y mi hijo salió. Cuando se iba, desde una ventana Leandro comenzó a dispararle y él intentó correr, pero empezó a sentir dolores, no se podía mover. En total tenía 25 perdigones en la espalda. Estuvo en el hospital y durante la madrugada pidió el alta. Después fue al Municipio y contó lo que había sucedido porque no quiere que esto quede en la nada. Después se fue a casa. Luego, como a las cinco de la madrugada, el jefe de la Comisaría de Naschel lo citó para que hiciera la denuncia y fue a realizarla", narró.

Gómez aseveró que Leandro le dijo que no iba a tomarle la denuncia dado que no tenía pruebas ni testigos.

Pereira reconoció que cuando su hijo fue a la comisaría, es decir, en el momento que fue agredido, estaba alcoholizado. De hecho, en la misma presentación que realizó, el joven indicó que había estado en la plaza del pueblo con unos amigos bebiendo alcohol y que durante una charla sobre la fiesta de la noche previa recordó que él había visto a un hombre rodeado de adolescentes, que incluso le ofreció pastillas a él en un determinado momento.

"Él está con tratamiento psicológico, está depresivo porque mi hermano se suicidó. Los médicos le han recetado pastillas para dormir, pero por ahí abusa de la dosis y también toma alcohol", comentó la mujer. Según la mujer, es la primera vez que su hijo y el agresor, que vive en Concarán, tienen un problema. "La reacción de mi hijo es porque el policía anda en cosas sucias. Es un pueblo chico y uno sabe todo lo que pasa. Él anoche delató todo", concluyó.

El Diario intentó comunicarse con fuentes policiales y judiciales para tener detalles del hecho, pero no hubo respuesta. Relaciones Policiales señaló que en la causa tomó intervención el juez Jorge Pinto, quien está de turno en feria en el Juzgado en lo Penal, Correccional y Contravencional de Concarán.