A 25 años de su asesinato, recuerdan a José Luis Cabezas

José Luis Cabezas, reportero gráfico de la revista Noticias, será recordado este martes con diversos actos al cumplirse 25 años de su asesinato.

A las 11, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) realizará un acto en su sede de Venezuela 1433, en el barrio porteño de Balvanera.

Asimismo, con la consigna "No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin verdad y no hay verdad sin memoria", la entidad realizará actividades recordatorias en las diferentes provincias.

En tanto, en la localidad balnearia de Pinamar, se recordará a Cabezas con una serie de actividades en el monolito de la ciudad, donde encabezados por Gladys Cabezas, la hermana del trabajador de prensa, familiares y amigos plantarán un árbol como hacen de forma habitual todos los años para esta fecha.

Asimismo, a las 19, en la cava donde hallaron muerto a Cabezas se va a plantar por primera vez un árbol y se hará un acto.

En tanto que a las 20, se inaugurará una muestra con un video, en la Casa de la Cultura en Madariaga.

Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en la localidad bonaerense de Pinamar, en un hecho perpetrado por una banda vinculada al empresario postal Alfredo Yabrán.

Un año antes, el reportero gráfico había logrado fotografiar al enigmático empresario propietario de la empresa OCA durante la cobertura de verano que realizaba junto al periodista Gabriel Michi para la revista Noticias.

Télam.